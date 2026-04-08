Onuachu Trabzonspor'un Güvencesi - Son Dakika
Onuachu Trabzonspor'un Güvencesi

08.04.2026 11:39
Paul Onuachu, Trabzonspor'da 53 maçta 41 gol atarak takımına önemli puanlar kazandırdı.

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu, bordo-mavili formayı giydiği 2 sezondaki 53 maçta 41 gol atarak takımının "gol güvencesi" oldu.

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-24 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 25 karşılaşmada 22 ke tabelayı değiştirerek daha iyi performans sergiledi.

Ziraat Türkiye Kupaları ve Süper Lig'de bordo-mavili takım formasıyla 53 müsabakaya çıkan 2,01 boyundaki forvet oyuncusu, 41 golle takımına gol yollarında önemli katkı sağladı.

Bu sezon 43 puanlık katkı

Ligde gol krallığında ilk sırada yer alan Onuachu, 63 puanla zirve yarışı veren Trabzonspor'a attığı gollerle önemli puanlar kazandırdı.

Bordo-mavili takım, Nijeryalı santrforun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 43 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı boş geçmedi

Paul Onuachu, 2 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a gol atma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili futbolcu, ligde Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği 3 karşılaşmada 2 gol kaydederken Beşiktaş karşısında da 1 gol atma sevinci yaşadı.

Onuachu, son oynanan Galatasaray maçında da rakip fileleri havalandırarak 2-1'lik galibiyette önemli rol oynadı.

Onuachu'nun golleri

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü atan Onuachu, 1-1 berabere biten 4. haftadaki Samsunspor ile 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında takımı adına ağları havalandıran isim oldu.

Nijeryalı santrfor, 7. haftada 4-3 kazanılan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında 2, 8. haftadaki 4-0 galip gelinen Zecorner Kayserispor ile 9. haftada 2-1 üstünlük sağlanan Çaykur Rizespor müsabakalarında da 1'er gol kaydetti.

Ligin 12. haftasında 1-1 biten Corendon Alanyaspor maçında takımının tek golüne imza atan Nijeryalı oyuncu, 13. haftada 4-3 kazanılan RAMS Başakşehir müsabakasında 1, 14. haftada 3-1 üstün gelinen TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında da 2 gol attı.

Cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 3 maç takımdan ayrı kalan Onuachu, döndükten sonra gollerine devam etti.

Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında 1'er, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında 2 gol, 22. haftada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçında da 1 gol attı.

Onuachu, Karadeniz ekibinin ligin 23. haftasında deplasmanda 2-1 galip geldiği Gaziantep FK maçı ile 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği karşılaşmada 1'er kez, 25. haftada Zecorner Kayserispor karşısında sahadan 3-1 üstün ayrıldığı maçta da rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Ligin 26. haftasında Çaykur Rizespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyette takımının golünü kaydeden Nijeryalı oyuncu, 28. haftada takımının 2-1 galip geldiği Galatasaray maçında ilk golünü atan isim oldu.

Bordo-mavililer Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Onuachu Trabzonspor'un Güvencesi - Son Dakika

