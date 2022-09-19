"Ben her antrenmanda, her maçta yüzde 100'ümü veririm. Ben elimden geleni yapacağım. Sonrası hocanın kararı"

Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg, Onur Bulut, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Onur Bulut: Çok mutlu ve gururluyum - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.