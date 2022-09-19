Onur Bulut: Çok mutlu ve gururluyum - Son Dakika
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Onur Bulut: Çok mutlu ve gururluyum

19.09.2022 17:30
Onur Bulut: Çok mutlu ve gururluyum

Kayserisporlu Onur Bulut, milli takıma ilk kez davet edilmesiyle ilgili, "Buraya gelene kadar da inanmadım. Ancak burada olmak, arkadaşlarımı hocalarımı görmek, bu sahada antrenmana çıkmak inandırdı bana. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Kayserisporlu Onur Bulut, milli takıma ilk kez davet edilmesiyle ilgili, "Buraya gelene kadar da inanmadım. Ancak burada olmak, arkadaşlarımı hocalarımı görmek, bu sahada antrenmana çıkmak inandırdı bana. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Lüksemburg'u konuk edecek. Hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ay-yıldızlılarda ilk kez milli takımda davet edilen Kayserisporlu Onur Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını dile getiren Onur Bulut, "Burada hava gerçekten çok iyiydi, beni çok iyi karşıladılar. Zaten ilk gelenlerden biriydim. Çoğunu ben karşıladım. Ancak yine de tepkileri çok güzeldi. Çok mutlu ve gururluyum. Hayırlısıyla inşallah böyle devam ederiz" diye konuştu."BURAYA GELENE KADAR DA İNANMADIM"Milli takıma davet edildiği ilk anda neler düşündüğü sorulan 28 yaşındaki sağ bek, "Gerçekten inanamadım. Buraya gelene kadar da inanmadım hatta. Ancak burada olmak, arkadaşlarımı hocalarımı görmek, bu sahada antrenmana çıkmak inandırdı bana. Dediğim gibi çok mutluyum" ifadelerini kullandı."HER RAKİBE KARŞI SİSTEM DEĞİŞİR"Milli takımın farklı formasyonlarda oynayabildiği hatırlatılan Onur Bulut, "Maçtan maça tabii ki oyun sistemleri değişebilir. Her rakibe karşı sistem değişir. Ben buna açığım. Almanya'da da burada da oynadım. Geçen sene de burada oynadık. Ondan önceki senelerde de farklı hocalarla oynamaya çalıştık. Dediğim gibi maçtan maça değişiklik olabilir. Hocamız burada buna karar verir" şeklinde konuştu.  "İKİ MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"Milli takımın gruptaki tüm maçlarını kazandığını hatırlatan Onur Bulut, "Grupta lideriz. 4'te 4 yaptık. 14 gol attık ve gol yemedik. Biz, önümüzdeki iki maçı da kazanmak istiyoruz. Gol yemeden ligin bitirmek ve B Ligi'ne yükselmek istiyoruz. İnşallah oradan da A Ligi'ne çıkarız" dedi. Zeki Çelik ile forma rekabetine girecekleri yönünde gelen bir soru üzerine Onur Bulut sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben her antrenmanda, her maçta yüzde 100'ümü veririm. Ben elimden geleni yapacağım. Sonrası hocanın kararı"

- İstanbul
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Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg, Onur Bulut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Onur Bulut: Çok mutlu ve gururluyum - Son Dakika

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