Geçen sezonun flaş ismi olan başarılı sağ bek Onur Bulut, takımla çalışmalara başladı. Transferin gözde isimlerinden biri olan 28 yaşındaki Onur Bulut'un durumu ilerleyen günlerde belli olacak. Takımla ilk antrenmanına çıkan Onu Bulut'un oldukça mutlu ve keyifli olması da gözlerden kaçmadı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Onur Bulut, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Onur Bulut kampa katıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.