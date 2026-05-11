Onurcan Piri'den Taraftara Özür Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Onurcan Piri'den Taraftara Özür Mesajı

Onurcan Piri\'den Taraftara Özür Mesajı
11.05.2026 02:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor'un kalecisi Piri, gözyaşlarıyla gündem olan taraftarına mesajla özür diledi.

ZECORNER Kayserispor'un kalecisi Onurcan Piri, Corendon Alanyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamayan taraftar Maksut Yerli'ye sanal medyadan mesaj atarak özür diledi. Piri, "Senden özür dilemek istedim. O gözyaşlarından sonra bir işe yaramayacak ama sana karşı mahcup hissediyorum. Senden tekrar özür diliyorum" dedi.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak bitime 1 hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayserispor'da, maç sonrası ağladığı görüntüler sanal medyada gündem olan taraftar Maksut Yerli, kaleci Onurcan Piri'nin gönderdiği özür mesajını kişisel hesabından paylaştı.

Tecrübeli kaleci mesajında, "Dostum, dün maçtan sonra seni gördüm. Bizim medyacılara sorarak hesabını öğrendim. Senden özür dilemek istedim. O gözyaşlarından sonra bir işe yaramayacak ama sana karşı mahcup hissediyorum. Senden tekrar tekrar özür diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ağladığı anlarla Türkiye gündeminde yer alan sarı-kırmızılı taraftar Maksut Yerli ise, "Karaktersiz olanlar da var, karakter koyanlar da var. Bu saygın için teşekkürler dostum. Sen ve senin gibi futbolcularımız bizi kurtaracak. Söylediklerimi diğer ruhsuzlara iletmen dileğiyle" yanıtını verdi.

Onurcan Piri ile taraftar Maksut Yerli arasında geçen bu diyaloğun ardından, söz konusu paylaşımın altına Onurcan Piri'ye çok sayıda destek yorumu yapıldı.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Onurcan Piri'den Taraftara Özür Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu Karabük'te karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu
Şampiyonluk kutlaması hastanede bitti Şampiyonluk kutlaması hastanede bitti
İran: Füze ve İHA’larımız ABD hedeflerine ve düşmanın gemilerine kilitlendi İran: Füze ve İHA'larımız ABD hedeflerine ve düşmanın gemilerine kilitlendi
Avcılar’da inşaat kepçesi üzerindeki şampiyonluk kutlamasına polis engeli Avcılar'da inşaat kepçesi üzerindeki şampiyonluk kutlamasına polis engeli
Haluk Levent, konserde Gülistan Doku’nun posteri açıp şarkı seslendirdi Haluk Levent, konserde Gülistan Doku'nun posteri açıp şarkı seslendirdi
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
İsrail’in İran’a saldırmadan önce Irak çölünde gizli karakol kurduğu ortaya çıktı İsrail'in İran'a saldırmadan önce Irak çölünde gizli karakol kurduğu ortaya çıktı

00:47
Tarihi golü yarışmada çıktı İşte 200 bin lira değerindeki Arda Güler sorusu
Tarihi golü yarışmada çıktı! İşte 200 bin lira değerindeki Arda Güler sorusu
00:25
903’te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz
90+3'te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz
00:19
Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı
Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı
00:11
Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu
Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu
00:09
El Clasico’da Real Madrid’i deviren Barcelona, La Liga’da 29. kez şampiyon
El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon
23:22
Trump: İran’ın ABD’nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
Trump: İran'ın ABD'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
22:30
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 03:21:23. #7.13#
SON DAKİKA: Onurcan Piri'den Taraftara Özür Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.