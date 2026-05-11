Onurcan Piri\'den Taraftara Özür Mesajı

ZECORNER Kayserispor'un kalecisi Onurcan Piri, Corendon Alanyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamayan taraftar Maksut Yerli'ye sanal medyadan mesaj atarak özür diledi. Piri, "Senden özür dilemek istedim. O gözyaşlarından sonra bir işe yaramayacak ama sana karşı mahcup hissediyorum. Senden tekrar özür diliyorum" dedi.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak bitime 1 hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayserispor'da, maç sonrası ağladığı görüntüler sanal medyada gündem olan taraftar Maksut Yerli, kaleci Onurcan Piri'nin gönderdiği özür mesajını kişisel hesabından paylaştı.

Tecrübeli kaleci mesajında, "Dostum, dün maçtan sonra seni gördüm. Bizim medyacılara sorarak hesabını öğrendim. Senden özür dilemek istedim. O gözyaşlarından sonra bir işe yaramayacak ama sana karşı mahcup hissediyorum. Senden tekrar tekrar özür diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ağladığı anlarla Türkiye gündeminde yer alan sarı-kırmızılı taraftar Maksut Yerli ise, "Karaktersiz olanlar da var, karakter koyanlar da var. Bu saygın için teşekkürler dostum. Sen ve senin gibi futbolcularımız bizi kurtaracak. Söylediklerimi diğer ruhsuzlara iletmen dileğiyle" yanıtını verdi.

Onurcan Piri ile taraftar Maksut Yerli arasında geçen bu diyaloğun ardından, söz konusu paylaşımın altına Onurcan Piri'ye çok sayıda destek yorumu yapıldı.