Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da

Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor. Nijeryalı futbolcunun yeni adresinin Adana Demirspor olması bekleniyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Nijeryalı futbolcu, Adana Demirspor ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.
Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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