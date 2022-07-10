Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da

Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor. Nijeryalı futbolcunun yeni adresinin Adana Demirspor olması bekleniyor.

İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Nijeryalı futbolcu, Adana Demirspor ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.

GEÇEN SEZON 1 GOL ATTI

Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.