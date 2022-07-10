Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi

Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da

10.07.2022 15:33
Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da

2018-2019 sezonunda Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, Adana Demirspor ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi. Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor. Nijeryalı futbolcunun yeni adresinin Adana Demirspor olması bekleniyor.

İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Nijeryalı futbolcu, Adana Demirspor ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.

Henry Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Nijeryalı golcü görüşmeler için İstanbul'a geldi

GEÇEN SEZON 1 GOL ATTI

Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR
500
Galatasaray defansa dünya yıldızını getiriyor! Jerome Boateng'in menajeri İstanbul'a davet edildi Galatasaray defansa dünya yıldızını getiriyor! Jerome Boateng'in menajeri İstanbul'a davet edildi Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli

Adana Demirspor, Henry Onyekuru, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da - Son Dakika


Son Dakika
15:44 İYİ Parti, MHP''nin "Akşener 6'lı masadan ayrılacak" iddiasını yalanladı! HDP rahatsızlığı yok mu?
15:42 İstanbul'daki sağanak yağış vatandaşlara kabusu yaşattı! İmamoğlu'nun tatile çıktığı iddia ediliyor
15:33 Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da
15:04 Instagram hesabından ürün tanıtımı yaparak para kazanan Barış Murat Yağcı'nın kirli tırnakları tepki topladı
15:02 Sosyalist devlet başkanının sarayını işgal eden halk: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz
14:56 Antalyaspor Acun Ilıcalı'yı kıramadı! Doğukan Sinik, Hull City yolunda...
14:43 Güvenlik zafiyeti can aldı! Gondoldan düşen Ahmet'in feci ölümü...
14:30 Galatasaray defansa dünya yıldızını getiriyor! Jerome Boateng'in menajeri İstanbul'a davet edildi
14:18 Kadir Şeker yeniden demir parmaklıkların arkasına mı gönderilecek? Duran ailesinin avukatından "tahliye" kararına itiraz geldi
13:47 Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! "41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 15:48:23. #1.12#
SON DAKİKA: Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement