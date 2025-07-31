Optimist Türkiye Takım Şampiyonası Haliç'te Başladı - Son Dakika
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Optimist Türkiye Takım Şampiyonası Haliç'te Başladı

Optimist Türkiye Takım Şampiyonası Haliç\'te Başladı
31.07.2025 13:31  Güncelleme: 13:32
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Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Optimist Türkiye Takım Şampiyonası, Haliç'te başladı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, tesislerin önemine vurgu yaparak, genç sporcuların gelecekte Türkiye'nin su sporları başarısında önemli rol oynayacağını belirtti.

Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu koordinesinde düzenlenen Optimist Türkiye Takım Şampiyonası, Haliç'te başladı. Şampiyonada konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Bugün de burada pırıl pırıl gençler, Türkiye'nin gelecekteki su sporları başarısında önemli yerler edinecek. Tesis olmadan, spor gelişmez. Eğer burada bir tesis olmasa, deniz her ne kadar olsa da, bu sporlar yapılamaz" dedi.

Fatih Belediyesi ev sahipliğinde Haliç'te yapılan Türkiye Yelken Federasyonu koordinesiyle düzenlenen Optimist Türkiye Takım Şampiyonası start aldı. Türkiye genelinden yelken kulüplerinin katıldığı organizasyonda, küçük yaştaki yelkenciler rüzgarla mücadele etti. Şampiyona, Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde başladı. Programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Ergün Turan: "Pırıl pırıl gençler, Türkiye'nin gelecekteki su sporları başarısında önemli yerler edinecek"

Şampiyonayla ilgili konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Burada Fatihimizin ve İstanbul'un en güzel noktadan biri, Haliç kenarında belediyemize ait Fatih Sporları Merkezi'nde, son beş yılda yaptığımız bir tesistir. Burası etrafı üç tarafı çevrili bir ilçe olmasına rağmen ilk defa son beş yılda burada bir tesisimiz var. Allah'a şükür Fatih ilçesinde yüzlerce gencimiz ve İstanbul'da yüzlerce gencimiz burada sporlarla ilgileniyor. Artık ulusal ölçekteki yarışmalarda, uluslararası ölçekteki yarışmalarda Fatihli ve İstanbullu gençler yarışacaklar. Bugün de burada önemli bir yarış yapılıyor. Optimist yelken yarışması takım halinde yapılıyor. Türkiye'nin birçok yerinden takımlar buraya geldi. İzmir'den, İskenderun'dan, İstanbul'dan birçok takım yarış halindeler. Yarışan genç ve çocuklarımız sporları yapıyor. İnanıyorum ki, bu spor merkezleri arttıkça, su sporuna olan ilgi de artacak ve su sporlarında Türkiye'yi temsil edecek, yarışmacı sayısı artacak. Bugün de burada pırıl pırıl gençler, Türkiye'nin gelecekteki su sporları başarısında önemli yerler edinecek. Tesis olmadan, spor gelişmez. Eğer burada bir tesis olmasa, deniz her ne kadar olsa da, bu sporlar yapılamaz. Sporcularımızın alana gireceği yer lazım. İşte teknenin, botun bağlanacağı sporcularımızın alana gireceği yerler gerekli. Biz heyecanlıyız sporları destekliyoruz" dedi.

Muhittin Özbay: "Önümüzdeki dönemde Avrupa Şampiyonası düzenleyeceğiz"

Olimpiyata katılan sporcu ve takım sayısı hakkında bilgi veren İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, "10 takımımız organizasyonumuzda yer alıyor. Yelken Federasyonumuza, Fatih Belediyemize Halit Sporları Merkezi'ne, mesai arkadaşlarıma, hakem arkadaşlarıma, antrenör arkadaşlarımı çok teşekkür ediyorum. Sporla yetişen nesiller istiyoruz, sporla yetişen nesiller oluşturmak istiyoruz. Burada 10 takım var, 100'ün üstünde sporcumuz var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş sporcumuz var. Pırıl pırıl çocuklarımız var, ailelerinden uzaklara geldiler, bizde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Burada biliyorsunuz önümüzdeki dönemde Avrupa Şampiyonası düzenleyeceğiz, Fatih Belediyesi Yelken Federasyonu ve İl Müdürlüğümüzün organizasyonunda. Amacımız geleceğin sporcu avukatlarının, sporcu doktorlarının, sporcu siyasetçilerini yetiştirmektir. 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına yönelik çok ciddi hamlelerimiz var" diye konuştu.

Olimpiyatlarına katılan sporcular ve oyuncular da duygularını paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Son Dakika

Son Dakika Spor Optimist Türkiye Takım Şampiyonası Haliç'te Başladı - Son Dakika

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