Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu başladı

25.06.2022 11:02
Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu başladı

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu başladı.

Federasyonun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve iki gün sürecek turnuvaya yüzme, bisiklet, koşu parkurlarında 505 triatlet katılıyor.

Sabah yıldız kızlar ve yıldız erkekler yarışlarıyla başlayan organizasyonda, sporcuların aileleri kenardan çocuklarına alkış ve ıslıklarla destek verdi.

Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, AA muhabirine, Balıkesir'de güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

M3, yıldız kızlar ve erkekler kategorisinde, öğleden sonra da gençler ve elitler kategorisiyle ilk günün sona ereceğini belirten Baş, yarın yaş grupları kategorileri ile yarışları tamamlayacaklarını ifade etti.

"Güzel bir parkur, güzel bir alan. İnşallah çocuklarımız sağlıklı bir şekilde yarışlarını tamamlar, başarı elde ederler. Hepsini kutluyorum." diyen Baş, bir sonraki yarışların 21-23 Temmuz'da Ordu'da, finallerin ise ağustosta Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılacağını bildirdi.

YORUMLAR
500
Balıkesir Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı 2. Lig'de Balıkesir Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı 2. Lig'de
Kaynak: AA

Balıkesir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 11:39:42. #1.13#
SON DAKİKA: Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement