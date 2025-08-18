Ordu'da Kürek Sörfü Heyecanı - Son Dakika
Ordu'da Kürek Sörfü Heyecanı

18.08.2025 11:21
Ordu, Karadeniz'de kürek sörfü ile su sporlarına ilgi çekiyor. Eğitimler düzenleniyor.

Ordu'da, su sporlarını yapmayı sevenler Karadeniz'in mavi sularında kürek sörfü ile tanışıyor.

Uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylaları, kanyonları, gölleri ve şelaleleriyle öne çıkan Ordu, son yıllarda sörf, kano, rafting gibi su sporları etkinlikleri sayesinde de tercih ediliyor. Doğa manzarası eşliğinde kürek sörfü (SUP board) yapmak isteyenler, kıyı şeridindeki ilçelerde denizle buluşuyor.

Ordu Stand Up Paddle Board (SUP) Spor Kulübünce Fatsa ilçesindeki sahilde teorik ve pratik eğitim veriliyor. Ordu'nun yanı sıra farklı illerden gelenler, Karadeniz'in mavi sularında kürek sörfü yapmanın keyfini yaşıyor.

Ordu SUP Spor Kulübü Başkanı Ayfer Yarış, AA muhabirine, Karadeniz'in kürek sörfü sporu için çok uygun olduğunu söyledi. Yaklaşık 4 senedir bireysel olarak kürek sörfü yaptığını belirten Yarış, arkadaşlarının da gördükçe heves ettiğini anlattı.

Yarış, antrenmanları izleyenlerin daha sonra talepte bulunduğunu ifade ederek, "Herkes merak etti, 'Biz de bu sporu yapmak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz?' diye sordular. Biz de bu sporu yaygınlaştırmak istediğimiz için geçen seneden beri etkinlikler ve eğitimler düzenliyoruz." dedi.

Hava ve deniz koşullarının uygun olduğu günlerde etkinlik düzenlediklerini dile getiren Yarış, önce teorik, sonrasında pratik eğitim yaparak denize açıldıklarını belirtti. Denizdeki güzel anların yanı sıra eşsiz doğa manzarasına şahitlik ettiklerini anlatan Yarış, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de genel olarak su sporlarına karşı bir ön yargı var. Biz daha çok özellikle bu sporla bunu kırmayı hedefliyoruz. Bize Giresun, Trabzon, Sivas, Gümüşhane, Artvin'den bile çok talep oluyor. İnsanlar sırf bu sporu yapabilmek için il dışından geliyorlar. Herkes de çok memnun ve mutlu bir şekilde ayrılıyor. Gerekli güvenlik önlemleri alındığı ve uygun hava koşullarında yapıldığında hiçbir riski olmayan bir spor. Ordu'da da bence bu branşı yaygınlaştırarak su sporlarına soluk getirdiğimizi düşünüyorum."

"Etkinlikte hem sosyalleşiyoruz hem çevre ediniyoruz"

Arkadaşıyla etkinliğe katılan Ebru Şavur ise özellikle kürek sörfü yapmak için Edirne'den Ordu'ya geldiğini söyledi.

Kürek sörfünü ilk kez deneyimleyeceğini ifade eden Şavur, "Deniz de güzel görünüyor. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hiç yapmadığım bir şey ama bugün deneyimleyeceğiz. Belki bundan sonra devam edebiliriz. Zaten Karadeniz'in kıyıları yeşilliğiyle de buna çok müsait. Her şey çok da güzel görünüyor." dedi.

Yamaç paraşütü eğitmeni Durmuş Şahin de sosyal medya aracılığıyla gördüğü etkinliğe ikinci defa geldiğini belirtti. Ekibin ilgisi dolayısıyla tekrar etkinliğe katıldığını dile getiren Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk geldiğimde çok ilgili arkadaşlarla karşılaştım. Etkinlikte hem sosyalleşiyoruz hem çevre ediniyoruz. Şu an ikinci etkinliğime geliyorum. Bu kulüple de Ordu'da daha güzel şeyler yapılacağına inanıyorum. Daha çok yayılması için uğraşıyorlar. Bu işin Ordu'da yayılmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Etkinlikler, Karadeniz, Yaşam, Doğa, Spor, ordu, Son Dakika

Spor Ordu'da Kürek Sörfü Heyecanı

Ordu'da Kürek Sörfü Heyecanı
