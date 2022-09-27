Ordu haberleri | Altınordu'nun dersi üçüncü bölge - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu haberleri | Altınordu'nun dersi üçüncü bölge

27.09.2022 10:51
Ordu haberleri | Altınordu'nun dersi üçüncü bölge

Ordu haberine göre Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, milli maçlar nedeniyle verilen arada hücum çalışmalarına ağırlık verdi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, milli maçlar nedeniyle verilen arada hücum çalışmalarına ağırlık verdi. İlk 5 haftada 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak düşme hattında kalan kırmızı-lacivertliler 5 gol atıp, 8 gol yedi. Teknik heyet lige verilen arada takımın skor üretme sorununu çözmek için kolları sıvadı. Mücadele gücü ve oyunda kalma anlamında başarılı olduklarını dile getiren teknik direktör Ufuk Kahraman, en büyük sıkıntıyı üçüncü bölgede yaşadıklarını söyledi. İlk 5 maçta buldukları pozisyonları gole çevirmede eksik kaldıklarını ifade eden teknik patron Ufuk Kahraman, "Son olarak Manisa Futbol Kulübü ile oynadığımız hazırlık maçında fazla forma şansı bulamayan oyuncularımızı görme şansımız oldu. Üçüncü bölge girişlerimiz fazlaydı. Penaltı kaçırdık, çok verimli bir karşılaşma oldu. Oyuncularımın oyun taktiğine sadık kalmaları sevindirici. Umarım bu performansımız ligde Keçiörengücü maçına yansır" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Ordu haberleri... Altınordu'nun Keçiören'e şansı tutmuyor Ordu haberleri... Altınordu'nun Keçiören'e şansı tutmuyor Manisa haberleri... Manisa FK'dan iyi prova Manisa haberleri... Manisa FK'dan iyi prova
Kaynak: DHA

Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu haberleri | Altınordu'nun dersi üçüncü bölge - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:08 Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
16:02 Bitcoin'de yükseliş sürüyor! 20 bin dolar seviyesini aştı
15:56 Acılı babaanne cesedi derin dondurucuda bulunan küçük Nazlı'ya yapılan işkenceyi bağırarak anlattı
15:54 Antalya'da yaya köprüsünden ıramağa atlayan şahıs, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi
15:57 MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı markette silahlı saldırıya uğradı! Kafasından vuruldu
15:47 Eski Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'dan, skandal tehdit! Türkiye'yi Tripoliçe Katliamı üzerinden uyardı
15:46 Sanatçı Umut Akyürek gençlik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı, görenler mest oldu!
15:37 Bursaspor'dan olaylı Amed Sportif maçında yaşananlara tepki: Bundan sonrası herkesin problemi
15:27 Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak
15:08 Antalya'da gizemli cinayet: Aracında boğazı kesilmiş şekilde bulunan adamın milyonlarını çalıp kayıplara karıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 16:17:48. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu haberleri | Altınordu'nun dersi üçüncü bölge - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement