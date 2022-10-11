Ordu haberleri! Altınordu ve Kahraman'ın zor sınavı - Son Dakika
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Ordu haberleri! Altınordu ve Kahraman'ın zor sınavı

11.10.2022 11:59
Ordu haberleri! Altınordu ve Kahraman'ın zor sınavı

Ordu haberi: Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenerek galibiyetle tanışan Altınordu'da teknik direktörlük kariyerinin ilk zaferini yaşayan Ufuk Kahraman, bu hafta hem duygusal hem de taktiksel açıdan zor bir maça çıkacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenerek galibiyetle tanışan Altınordu'da teknik direktörlük kariyerinin ilk zaferini yaşayan Ufuk Kahraman, bu hafta hem duygusal hem de taktiksel açıdan zor bir maça çıkacak.

Ligde cumartesi günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek İzmir ekibinin genç teknik patronu, kırmızı-lacivertli kulüpte 10 yıl boyunca yardımcılığını üstlendiği Hüseyin Eroğlu'na karşı ciddi bir sınav verecek. Teknik patron Ufuk Kahraman, Samsun temsilcisine görevde olduğu 2 haftada 4 puan kazandıran ustası Eroğlu'na ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Bu sezona kadar teknik direktörlük kariyerinin tamamını Altınordu'da geçiren Hüseyin Eroğlu da memleketi İzmir'de eski takımına karşı duygusal bir maça çıkacak.Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile birbirlerini çok iyi tanıdıklarını dile getiren Kahraman, "Altınordu'da 10 yıl birlikte çalıştık. O beni iyi tanıyor, ben de onu iyi tanıyorum. Oyun felsefemizi biliyoruz. Hem oyuncular hem de teknik ekipler adına güzel ve heyecanlı bir karşılaşma olacak. Duygusal bir ortamda keyifli bir maç izletmek istiyoruz. Samsun takımı kadro kalitesi anlamında ligde ilk 3 takım içinde. Onların eksik yanlarını çalışacağız, 3 puan için mücadele edeceğiz. Tuzla'da kazanarak çok kritik bir virajı döndük. Futbol severler görecek ki Altınordu güçlenerek, hırslanarak geliyor. Üstüne koya koya devam edeceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu haberleri! Altınordu ve Kahraman'ın zor sınavı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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