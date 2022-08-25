Orduspor küllerinden yeniden doğacak - Son Dakika
Üye Girişi

Orduspor küllerinden yeniden doğacak

25.08.2022 15:20
Orduspor küllerinden yeniden doğacak

Ordu'nun efsane takımı Orduspor'a kayyum üyeleri atandı.

Ordu'nun efsane takımı Ordu spor'a kayyum üyeleri atandı. Yeni kayyum yönetimi, takımın yeniden küllerinden doğmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Orduspor, Ordu 1. Amatör Ligi B Grubu'nda boy göstermiş, 2019-20 sezonunda eski futbolcusuna olan borcu nedeniyle FİFA tarafından Ordu 2. Amatör Kümeye düşürülmüştü. Daha sonrasında kulübün kapatılma kararı alınmıştı. Efsane takım Orduspor'da yeni kayyum yönetimi olarak Şahap Şahin, Hamdi Işık ve İzzet Ferit Şahin görev yapmaya başladı. Efsane Orduspor hakkında basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamada bulunan Hamdi Işık, takımın küllerinden yeniden doğarak canlanacağını belirtti.

Basın mensuplarına yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Kayyum Heyeti Başkanı Hamdi Işık, profesyonel bir ekip ile Orduspor'un yeniden ayağa kalkması için çabaladıklarını ifade etti. Işık, "İçlerinde bir profesörün de olduğu hukukçular ve profesyonel spor adamlarından oluşan bir ekip, Orduspor'un yeniden nasıl ayağa kalkabileceği ve yaşatılabileceği yönünde yaklaşık 1,5 yıl süren bir çalışma yürütmüşlerdir. Profesyonel ekipçe yürütülen bu çalışma sonucunda, Ordusporumuzun Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre 180 milyon TL olan borcu, 8,6 milyon TL'ye kadar indirilmiş ve borç bu rakamda sabitlenmiştir" dedi.

Hamdi Işık, Orduspor'un borçlarından arındırılarak yeniden tekrar sportif faaliyetlerine başlayabilmesi için de bağımsız ve tarafsız bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bu yönetimin oluşturulabilmesi için de kulüp üyelerinden Ali Şahin'in başvurusu üzerine kayyum heyetinin değiştirilmesi talebiyle 2019 yılında Ordu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın sonuçlanması beklenmiştir. Bu dava, 1 Temmuz 2022 tarihinde sonuçlanmış ve Ordu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi şahsımı, Sahap Şahin'i ve İzzet Ferit Şahin 'i kayyum heyeti olarak görevlendirmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 6 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek ve 1. Lig'de ve Süper Lig'de yer alan takımların temsil edileceği Türk Futbol Tarihi Sergisi'ne Orduspor Kulübü olarak bizler de davet edildik. Cumhuriyet tarihinde ilk kez düzenlenen böylesi anlamlı sergide Ordusporumuzu en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

Işık son olarak, kulüp binasına kavuştuktan sonra idari yapılanmayı tamamlayacaklarını, teknik kadroyu oluşturacaklarını ve sonrasında da futbol takımını kurup, amatör kümeden mücadeleye başlayacaklarını sözlerine ekledi. - ORDU

YORUMLAR
500
Mevsimlik tarım işçisi kadınlara yönelik program düzenlendi Mevsimlik tarım işçisi kadınlara yönelik program düzenlendi Kur'an kursu öğrencileri, halı sahada forma terletti Kur'an kursu öğrencileri, halı sahada forma terletti
Kaynak: İHA

Orduspor, Futbol, Kayyum, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orduspor küllerinden yeniden doğacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:43 CHP'li Aydın Ayaydın, Azerbaycanlı çocuk ile annesine saldırmak istedi: Defolun gidin memleketinize
14:42 Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak
14:30 İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı
14:16 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında yeni gelişme
14:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken emekli başkomiser: Kardeşi benim kadar benzemiyor! Kılıçdaroğlu'na benzemekten gurur duyuyorum
13:59 İbrahim Tatlıses'in güçlükle kurtarıldığı kazanın nedeni belli oldu
13:46 Trabzonspor tribünlerinde maç izleyen kadın, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı
13:25 İbrahim Tatlıses'i yanmaktan kurtardılar
13:18 18.17 liraya çıkan dolar, yeni yılın rekorunu kırdı!
13:12 Sosyal medyadaki iki kadının evlat edindiği iddiaları sahte çıktı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Biri annesi diğeri de halası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 15:24:26. #1.13#
SON DAKİKA: Orduspor küllerinden yeniden doğacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement