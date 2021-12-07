Orduspor 1967'den sponsorluk anlaşması

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ordu spor 1967 ile Weescan CriptoSwaps şirketi arasında imzalanan işbirliği protokolünün tanıtımı gerçekleştirildi.

Boztepe'deki bir otelde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun bir spor şehri, aynı zamanda yazılım ve teknoloji konusunda önemli atılımlar yapan bir il olduğunu söyledi.

Ordu'da sporla yazılımı bir araya getirdiklerini ifade eden Güler, "Aslında ilginç bir birliktelik bu. Ama çağdaş gelişmelerde bu Ordu'da mümkün oldu. Çok tanınmış yatırımcı bir firma olan CriptoSwaps ile Orduspor'u birleştiriyoruz. Bu bir gönül bağı, aynı zamanda sponsorluk bağı haline geliyor. Dolayısıyla hem sporda önemli adımlar atacağız hem de yazılım konusunda önemli işlere imza atılacak." dedi.

Şirketin borsada çok başarılı olduğuna değinen Güler, "Dolayısıyla bu güzel birlikteliği gerçekleştirmiş olacağız. Her iki tarafa da başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Orduspor 1967 Kulübü Başkanı Savaş Şimşek de bu sponsorluk anlaşmasıyla takımın daha da başarılı olacağını belirterek, kendilerini bu süreçte yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ve sponsorlarına teşekkürlerini sundu.

Firmayla ile 1,5 yıllığına sponsor anlaşması yaptıklarını aktaran Şimşek, herkesi takımlarına sahip çıkmaya da davet etti.

Weescan CriptoSwaps Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Özkan Cıbır, "Yurt dışında güzel işler yapıyoruz ve Türkiye'de de çalıştığımız çok kulüp var. Ama bizim için Ordu çok farklı. Hayırlı olsun." dedi.