Orhan Kaynak İçin Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden Trabzonspor Kulübünün yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Bak taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Trabzonspor Kulübünün yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum."
