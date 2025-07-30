Orhan Okulu, Başpehlivan olarak Alanyaspor'u Ziyaret Etti - Son Dakika
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Spor

Orhan Okulu, Başpehlivan olarak Alanyaspor'u Ziyaret Etti

Orhan Okulu, Başpehlivan olarak Alanyaspor\'u Ziyaret Etti
30.07.2025 23:09
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Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

Edirne'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak altın kemeri kazanan Orhan Okulu, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

Hafta sonu düzenlenecek olan 19. Geleneksel Gökbel Yağlı Güreşleri'ne katılmak üzere Alanya'ya gelen Okulu, etkinlik öncesinde Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette sıcak ve samimi anlar yaşanırken, Başkan Çavuşoğlu, Antalya'nın yetiştirdiği önemli sporculardan biri olan Orhan Okulu'yu başarısından dolayı tebrik etti.

"İnşallah seneye de kazanacak"

Kulüp binasında ziyaretten sonra açıklamalarda bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Kırkpınar Başpehlivanı olan Orhan Okulu kardeşim benim çok sevdiğim, bir kardeşimdir. Antalya'daki bütün güreşçilerimizi seviyoruz. Tabii Orhan'la bağımız farklıdır. Kendisi de bugün bizi ziyarete geldi. Zaten başpehlivan olduğundan bir saat sonra burada telefonla tebrik etmiştik. Görüşmüştük kendisiyle. Ben Orhan'ın gerçekten bu sene Kırkpınar Başpehlivanı olacağını birçok kez konuştum. ve de öyle de oldu. Çünkü Orhan çok iyi hazırlandı. Bunu da gördüm. Yakinen de görüştüğüm için çok da iyi hazırlandığını gördüm. İnşallah seneye de kazanacak. Çok çalışıyor zaten kendisi. Kendisini hem tebrik ediyorum hem de hoş geldin diyorum. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Başcazgırı Kırkpınar'da da başcazgırlığı yaptı. Emin Ger kardeşim. Çok eski sevdiğim bir kardeşim. O da yanımızda. Güreşçilerin üzerinde çok büyük bir emeği olan kıymetli hocalarımız da burada. Ben herkese hoş geldin diyorum. Bildiğiniz gibi az önce söylediniz. İnşallah Gökbel'e bu hafta sonu katılacaklar. Hem Orhan kardeşime yine başcazgırlığı Emin Ger kardeşim yapacak. Hem Orhan kardeşime bütün güreşçilerimize başarılar diliyorum. İnşallah herkes amacına ulaşır diyorum. Tekrar kendilerine bugünkü ziyaret dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"3 yıl kazanarak altın kemeri Antalya'ya getirmek istiyorum"

Son olarak Edirne'de düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşinde altın kemer takan Orhan Okulu, "Ben öncelikle Hasan Başkanıma ata sporumuza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hasan Başkan ile abi kardeş gibiyiz. Bu hafta Gökbel yaylasında güreşlerimiz var. Oraya da katılacağız. 7 yıl aradan sonra bu yıl altın kemer kuşanmak nasip oldu. 3 yıl kazanarak altın kemeri Antalya'ya getirmek istiyorum. Sakatlık olmadığı sürece bu sahalarda ter dökmeye devam edeceğiz. Ligde 21 puanla zirvedeyim. 3 lig güreşimiz kaldı. Güreşlerde elimden geleni yaparak bu yıl ligde de şampiyon olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ziyaretin ardından Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu Başpehlivan Orhan Okulu'ya Alanyaspor forması hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Orhan Okulu, Başpehlivan olarak Alanyaspor'u Ziyaret Etti - Son Dakika

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