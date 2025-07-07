Orhan Okulu Üçüncü Kez Şampiyon

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü kez başpehlivan olan Orhan Okulu, altın kemerin ebedi sahibi olma hedefinden vazgeçmediğini söyledi.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık finalinde Feyzullah Aktürk'ü mağlup ederek üçüncü kez şampiyon olan Orhan Okulu, hedefinin altın kemerin ebedi sahibi olmak olduğunu söyledi.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda tamamlandı. 2015 ve 2018 yıllarının şampiyonu Orhan Okulu, finalde milli güreşçi Feyzullah Aktürk'ü yenerek 2024 yılı başpehlivanı oldu.

Şampiyonluk sonrası Selimiye Camii meydanında açıklamalarda bulunan Okulu, "Bu sahada 3 kez altın kemeri ucundan kaçırdım. Yaşımız geçmiş değil, sağlığım el verdiği sürece kemerin ebedi sahibi olmayı hedefliyorum" dedi.

Kırkpınar'ın güreşçiler için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Okulu, "Her başpehlivanın hayali burada kemeri kuşanmaktır. Burası bizim olimpiyatımız. 7 yıl aradan sonra yeniden şampiyon olmak çok gurur verici" diye konuştu.

Altın kemerin 28 yıldır kimseye ebedi olarak verilmediğini hatırlatan Okulu, federasyonun yeni yönetmeliğiyle 5 yıl arayla da olsa üç kez başpehlivan olan güreşçiye kemerin verileceğini belirterek, "Bu da bizim için ayrı bir motivasyon oldu" ifadelerini kullandı. - EDİRNE