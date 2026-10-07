Orhan Özalp'a göre Beşiktaş'ın borcu 190 milyon dolardan 53 milyon dolara düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orhan Özalp'a göre Beşiktaş'ın borcu 190 milyon dolardan 53 milyon dolara düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Orhan Özalp\'a göre Beşiktaş\'ın borcu 190 milyon dolardan 53 milyon dolara düştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın yönetiminde yer alan Orhan Özalp, futbolda ve kurumsallaşmada camiayı mutlu edecek sonuçlar için çalışacaklarını söyledi. Özalp, 190 milyon dolara yaklaşan borcun 53 milyon dolara düşürülüp 5 yıla yayıldığını belirtti.

Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın yönetim listesinde yeni dönemde de yer alan isimlerden Orhan Özalp, hem futbolda hem de kurumsallaşmada camiayı mutlu edecek sonuçları almak için gayret edeceklerini söyledi.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul sonrası yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın listesinde geçen dönemden yer alan isimlerden biri de Orhan Özalp oldu. Siyah-beyazlıların olağanüstü genel kurulu sonrası İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Özalp, "Beşiktaş'ın yeni dönemi camiamıza ve herkese hayırlı olsun. Yeniden aldığımız bu görevi, en iyi şekilde sürdürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Hem futbolda hem kurumsallaşmada hem de diğer şubelerde camiamızı mutlu edecek sonuçları her anlamda almaya çalışmak için gayretliyiz. Bu konuda önceliğimiz; başkanımızın tüm Beşiktaşlılara söz verdiği, bayrakları asacağımız, şampiyonlukları göreceğimiz günler için hep beraber yönetim kurulu olarak Beşiktaş'ımız için çalışacağız" diye konuştu.

"190 milyon Dolar'a yaklaşan bir borcu, 53 milyon Dolar'a düşürdük"

Kulüp için düzenli gelir kaynaklarının önemine dikkat çeken Orhan Özalp, "Göreve ilk geldiğimizde Beşiktaş'ın TL cinsinden bankalar konsorsiyumuna çok büyük borcu vardı. Başkanımızın da söylediği gibi biz, her gün 5 milyon TL sadece faize ödüyorduk. Geldiğimiz noktada, o gün sadece 1 ayda ödeyeceğimiz faizi ancak 1 yılda ödeyeceğimiz faiz oranına indirdik. Yani 190 milyon Dolar'a yaklaşan bir borcu, 53 milyon Dolar'a düşürdük ve 5 yıla yaydık. Bunda sonra kulübün düzenli bir gelire sahip olması ve bunu sağlayacak şekilde etkinlikler yapması gerekiyor. Bu faaliyetler, camianın bir sonraki seçime kadarki süreçte önceliği olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Serdal AdalıOrhan ÖzalpBeşiktaşFutbolÖzalpSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olaylı infazda yeni gelişme İdam sonrası hayatta kalan Pike’ın bilinci yerine geldi Olaylı infazda yeni gelişme! İdam sonrası hayatta kalan Pike'ın bilinci yerine geldi
AVM’de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi
Eşini ve kızını öldürüp aynı silahla kendi canına da kıydı Eşini ve kızını öldürüp aynı silahla kendi canına da kıydı
Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı
Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
10:45
Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı Cemil Tugay, Erdoğan’ı takibe aldı
Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı! Cemil Tugay, Erdoğan'ı takibe aldı
10:32
Okan Buruk’tan radikal karar Bu sezon 2. kez olacak
Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak
10:24
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’nde
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
10:12
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
10:01
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
09:41
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 10:49:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Orhan Özalp'a göre Beşiktaş'ın borcu 190 milyon dolardan 53 milyon dolara düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei