Orkun Kökçü: Güzel bir hikaye yazacağız

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Orkun Kökçü, çok kaliteli bir takıma sahip olduklarını ve 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülük gibi yine güzel bir hikaye yazacaklarına emin olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Mesa şehrinde sürdürüyor. Milli futbolcu Orkun Kökçü de düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"İlk maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz

Takımdaki arkadaş ve aile ortamının gayet iyi olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Orkun, "Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok eğlenceli şekilde hazırlanıyoruz. Gelecek maça çok iyi odaklanarak ne yapacağımızı biliyoruz. Toplantılar yapıyoruz maçlarla ilgili. 2-3 günümüz var. Daha da iyi hazırlanıp, ilk maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnşallah finale yükselebiliriz"

Orkun Kökçü, 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülüğü ve o zamanın hikayelerini babası ve dayılarından dinlediğini aktararak, "Türk milli takımı olarak bir turnuva yaşayamadık. Şimdi 24 sene sonra turnuvaya katıldık. Ben Hollanda'da doğup büyüdüm. 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda finale çıkmıştı, o heyecanı gördüm Hollanda'da. Ben de bir gün Türk milli takımında bunu yakalayabilirim diye hayal kuruyordum. Şimdi bu sahnedeyiz. İnşallah biz de o finale yükselebiliriz" şeklinde konuştu.

"Hoca nasıl bir 11'le çıkarsa çıksın herkes onun tercihlerinin arkasında"

Takımdaki herkesin üst seviye futbolcular olduğunu dile getiren milli futbolcu, "Hoca nasıl bir kadro veya nasıl bir 11'le çıkarsa çıksın herkes onun tercihlerinin arkasında. Ne katabileceğimi biliyorum takıma. Özelliklerimi biliyorum. Hoca şans verince onu en iyi şekilde göstermek istiyorum" cümlelerine yer verdi.

"Çok önemli bir goldü"

Orkun Kökçü, Dünya Kupası biletinin alındığı Kosova müsabakasında atılan golde Kerem Aktürkoğlu ile arasında geçen diyaloğu da şöyle anlattı:

"O maçta gol pozisyonunda merak ettiğim şey topun içeri girip girmeyeceği değil, ofsayt olup olmayacağıydı. Kimin attığının önemi yok. 24 sene donra Dünya Kupası'na katıldık. En önemlisi o. Mutlu olacağımız şeyin de o olması lazım. Asla golün tartışması olmadı. Ofsayt olmadığını anlayınca sevinçten çıldırdık. Çok önemli bir goldü. Tek bir hedefimiz vardı, o da Dünya Kupası'na katılmak. Bunu o golle başardığımızı düşündük. O mutluluk güzeldi."

"Güzel bir hikaye yazacağımıza eminim"

"Dünya Kupası'na katılmak önemli değil, bir şeyler başarmak önemli" diyen 25 yaşındaki futbolcu, "O yüzden sıkı çalışıyoruz. İnşallah güzel yerlere geleceğiz. Güzel bir hikaye yazacağımıza eminim" diye devam etti.

"Çok sıcak bir hava var"

Arizona'daki sıcak hava şartlarının kendilerini nasıl etkilediğine dair bir soruyu da Orkun, şu şekilde cevapladı:

"Akşamüstü antrenmanları yapıyoruz, biraz daha serin olunca. Çok sıcak bir hava var. Alışmadığımız bir durum. Ama yaklaşık 10 gündür buradayız. Alıştığımızı düşünüyorum. Futbolda bunlar var. Bahane olarak sunmamamız lazım. İyi hazırlanıyoruz, alışmaya çalışıyoruz. Problem olmayacağını düşünüyorum."

"Yoğun tempoyla toplantılara devam ediyoruz"

Orkun Kökçü, Miami'de Venezuela ile oynanan hazırlık maçında 2-1 galip gelinmesine rağmen ortaya konan oyunun yeterli olmadığını söyleyerek, "Hafif bir konsantre eksiği olabilir. Hazırlık maçında olsun, grup maçlarında olmasın diyorum kendi kendime. Sıcak bir havaydı. Yeni Miami'ye gelmiştik, alışma sürecindeydik. Maçtan sonra hoca istediklerini daha net vurguladı. Günde belki 3 toplantı yapıyoruz. Yoğun tempoyla toplantılara devam ediyoruz. Hocanın isteklerini daha net göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk grup maçında daha iyi bir oyun göstereceğimize inanıyorum" dedi.

"Kenan'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz"

Kenan Yıldız'ın sakatlığı hakkında da konuşan Orkun, "Kenan'ın hafif bir sakatlığı var ama net olarak bilmiyoruz. Ama Kenan'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu takımda herkese ihtiyacımız var. İnşallah Kenan'ı da en yakın zamanda yanımızda görebiliriz. Bizim için önemli bir oyuncu, diğer oyuncular gibi. Hazır olacağını düşünüyorum ama doktor değilim, ne zaman olacağını bilmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Kerem ile burada olmak güzel bir duygu"

Ay-yıldızlı oyuncu, Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'dan bu yana süren bir yol arkadaşlığı yaptıklarının hatırlatılması üzerine, "Ben 1 senedir Benfica'daydım. Kerem geldiğinde son gündü. Kerem için de stresli bir gündü. İlk geldiğinde başarılı olacağından emindim. Kalitesini önceden biliyordum. Benfica'nın da neye ihtiyacı olduğunu biliyordum. Geldiğinde direkt başarılı olacağını biliyordum. Geldiğinde de 10 maç arka arkaya gol attı. Orada da çok iyi anlaştık. Güzel bir dönemdi. Sonda FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oraya gittik, orada mücadele ettik. Şimdi de buradayız. Asıl en güzel hikayeyi burada yazmak istiyoruz. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz. Herkes çok iyi odaklandı ve önemini biliyoruz. Kerem ile burada olmak güzel bir duygu. İnşallah da güzel bir hikaye yazarak yolumuza bakarız" diye konuştu.

"Her an ekstra bir şey oluşturacak oyuncularımız var"

Takımdaki herkesin kariyerli futbolcular olduğunu ve her takım için tehlike oluşturabileceklerini vurgulayan Orkun, "Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. 24 senedir Dünya Kupası'na katılmadık ama tehlikeli olduğumuzu düşünüyorum. Her an ekstra bir şey oluşturacak oyuncularımız var. Korkabilirler bizden" şeklinde konuştu.

"Buradaki maçlar, tüm oynadığımız maçlardan daha önemli"

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın takım toplantılarına çok önem verdiğini ve bunun da oyuncular olarak kendilerinin işini kolaylaştırdığını belirten milli futbolcu, "En çok zorlanan oyunculardan bir benim toplantı konularında. Ama maça çıktığımızda plan çok net ve hocanın ne istediği belli oluyor. Bizim için de çok iyi oluyor, ne yapacağımızı biliyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz maçlara. Bence böyle de devam etmesi lazım. Buradaki maçlar, tüm oynadığımız maçlardan daha önemli. Hoca da onun için elinden geleni yapıyor. Gruplar halinde toplantılar yapıyoruz. Gayet memnunuz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edebiliriz. En çok istediğim şey o. 2002 hikayesinden sonra biz de güzel bir hikaye yazıp, gelecek nesilleri etkileyebiliriz" dedi.

"Bu turnuvada iyi bir başarı elde edip, daha da yükselmek istiyoruz"

Orkun Kökçü, maçlara çıkıldığında herkesin korktuğu bir milli takım olmak istediklerini sözlerine ekledi. Orkun, "Öyle bir mili takım olmak istiyoruz. Oyuncular olarak hepimiz üst seviyede oynuyoruz. Yıldız oyuncular var ama takım olarak da ülke olarak da o hissi vermek istiyoruz. Tüm dünya milli takım hakkında konuşsun biz de orada olalım istiyoruz. İnşallah bu turnuvada iyi bir başarı elde edip, daha da yükselmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ARIZONA