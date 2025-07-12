Orkun Kökçü\'nün Beşiktaş\'a maliyeti açıklandı

Portekiz devi Benfica, Beşiktaş'a transfer olan 24 yaşındaki milli oyuncu Orkun Kökçü'nün mali detaylarını duyurdu.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Portekiz ekibinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'a kiralık olarak imza atan milli futbolcunun sözleşmesinde 25 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Benfica ile Beşiktaş arasında 24 yaşındaki futbolcu için yapılan anlaşmada 5 milyon euro da bonus yer alıyor.

BONSERVİS BEDELİYLE TARİHE GEÇECEK

Toplamda 30 milyon euro maliyet ile transfer edilen Orkun Kökçü böylece Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıkan Orkun Kökçü, bu maçlarda 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.