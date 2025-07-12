Portekiz devi Benfica, Beşiktaş'a transfer olan 24 yaşındaki milli oyuncu Orkun Kökçü'nün mali detaylarını duyurdu.
Portekiz ekibinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'a kiralık olarak imza atan milli futbolcunun sözleşmesinde 25 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Benfica ile Beşiktaş arasında 24 yaşındaki futbolcu için yapılan anlaşmada 5 milyon euro da bonus yer alıyor.
Toplamda 30 milyon euro maliyet ile transfer edilen Orkun Kökçü böylece Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.
Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıkan Orkun Kökçü, bu maçlarda 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a maliyeti açıklandı - Son Dakika
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