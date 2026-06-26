Orkun Kökçü: Üzgünüz, Özür Diliyoruz - Son Dakika
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Orkun Kökçü: Üzgünüz, Özür Diliyoruz

26.06.2026 08:19
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A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Orkun Kökçü, Dünya Kupası hayal kırıklığı sonrası özür diledi.

MİLLİ futbolcu Orkun Kökçü, "Ülkemizden, vatandaşlarımızdan özür diliyoruz çünkü bunu hak etmediler. Daha güzel başarılar elde etmek, turnuvada daha iyi yerlere gelmek istiyorduk. Ama ne yazık ki bunu başaramadık. Ama herkes kendi öz eleştirisini yapar ve bunu yaparak inşallah gelecekteki turnuvalarda ülkemizi daha güzel bir şekilde gururlandırabiliriz. Bu şu an bizim en önemli düşüncemiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle veda eden A Milli Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üzgün olduklarını belirten Orkun Kökçü, "Öncelikle çok üzgünüz. Ülkemizden, vatandaşlarımızdan özür diliyoruz çünkü bunu hak etmediler. Daha güzel başarılar elde etmek, turnuvada daha iyi yerlere gelmek istiyorduk. Ama ne yazık ki bunu başaramadık. Şu an diyecek çok bir şey yok. Maçtan sonra duygular yüksek olur, yanlış şeyler söyleyebilirsin. Ama herkes kendi öz eleştirisini yapar ve bunu yaparak inşallah gelecekteki turnuvalarda ülkemizi daha güzel bir şekilde gururlandırabiliriz. Bu şu an bizim en önemli düşüncemiz. Ben şahsen öyleyim. İnşallah gelecek turnuvaya da katılırız. Orada da daha iyi, daha kaliteli, daha başarılı bir Türkiye gösteririz" diye konuştu.

'BU GALİBİYETLE KENDİ ONURUMUZU KURTARDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Takımda morallerin hala düşük olduğunu dile getiren 25 yaşındaki orta saha, "Tabii ki moralimiz hala düşük çünkü sonuçta hiç kimse bunu hayal etmiyordu. Herkesin hedefi turnuvada daha da ilerlemekti. O yüzden moraller hala biraz düşük. Ama bu galibiyetle kendi onurumuzu kurtardığımızı düşünüyorum. O da önemli bir şey. Gelecek turnuvalarda inşallah daha başarılı olabiliriz" dedi.

'İKİNCİ MAÇTAN SONRA MORALİMİZ DÜŞÜKTÜ AMA MOTİVASYONUMUZ YÜKSEKTİ'

Bugün kendi onurları için mücadele ettiklerini belirten Orkun, "Tabii zor çünkü ikinci maçtan sonra elendiğimizi biliyorduk. O da ister istemez herkesin moralini bozuyor. Sonuçta bu maçta bir galibiyetle dönsek bile turnuva için çok bir şey ifade etmiyor. Dediğim gibi, tek onurumuz için oynadık bugün. O yüzden ikinci maçtan sonra moralimiz düşüktü ama motivasyonumuz yüksekti. Çünkü sonuçta yine bir şey için oynuyorduk" ifadelerinde bulundu.

'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DENEYİM OLDU'

Gelecek Dünya Kupaları'nda daha büyük başarılara ulaşmayı umduklarını belirten Orkun Kökçü, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu galibiyet bizim için çok önemliydi çünkü ismimizi yukarıda tutmak istiyoruz. Çok kaliteli bir takıma sahip olduğumuzu biliyoruz ve aslında bundan daha iyi bir takım olduğumuzu dünyaya göstermek istedik. Çoğumuz için bu ilk Dünya Kupası'ydı ve bizim için önemli bir deneyim oldu. Şimdi bu deneyimden ders çıkarıp daha çok çalışmamız gerekiyor. Gelecek Dünya Kupaları'nda daha büyük başarılara ulaşmayı umuyoruz çünkü ülkemizdeki insanlar bunu hak ediyor. Nereye gidersek gidelim bize destek veriyorlar. Onlara bunu yaşattığımız için üzgünüz. Umarım gelecekte daha büyük başarılar elde etmemiz için de bizi desteklemeye devam ederler."

'BAŞARILI OLMAK İÇİN HERKES ÖZ ELEŞTİRİSİNİ YAPACAK'

Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığının Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası elemelerine nasıl yansıyacağının sorulması üzerine Orkun Kökçü, şöyle cevap verdi:

"Onu bilemeyiz. Herkes kendisini eleştirecek illaki. Daha da başarılı olmak için herkes öz eleştirisini yapacak ve inşallah dersimizi çıkarırız bu turnuvadan. A Ligi'ne çıktık. Zor rakipler, bu seviyedeki rakipler var. O yüzden çok iyi hazırlanmamız lazım ve bu tecrübeyi ders olarak çok iyi değerlendirmemiz lazım. İnşallah ülkemizi yine temsil ettiğimizde gururlandırabiliriz."

'BU MAÇI KAYBEDEMEZDİK'

Ay-yıldızlı taraftarlar hakkında da konuşan Orkun Kökçü, "Halkımızı hayal kırıklığına uğratmak istemiyorduk. Bizim için en önemli konu buydu çünkü bize büyük destek verdiler. Benim için en büyük motivasyon da maçı kazanmak zorunda olmamızdı. Bu maçı kaybedemezdik çünkü nereye gidersek gidelim bizi destekleyen taraftarlarımıza bunun karşılığını vermemiz gerekiyordu. Kendilerine teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Orkun Kökçü, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orkun Kökçü: Üzgünüz, Özür Diliyoruz - Son Dakika

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