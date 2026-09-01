Orkun Kökçü\'den Fenerbahçeli Archie Brown\'ın meydan okumasına cevap

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Süper Lig'in 3. haftasında 6-2 kazanılan Çorum FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

''BİZ O TOPLARA GİRMİYORUZ''

Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown'ın Samsunspor maçının ardından yaptığı "Beşiktaş derbisi için kendi taraftarımıza bir mesajım yok ama Beşiktaş taraftarına sesleniyorum, onlara bir mesajım var. Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır'' açıklamasına cevap veren milli futbolcu, ''Biz o toplara girmiyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Oraya öz güvenli gideceğiz. Daha önce kazandık orada. Onların ne dediğine bakmıyoruz. Kendimize odaklanıyoruz. Futbolda en önemli şey, büyük konuşmamaktır. İyi olan kazansın." dedi.

''RAHATLAMASI İÇİN BIRAKTIM''

Penaltıyı Dusan Vlahovic'e bırakması hakkında açıklama yapan yıldız isim, "Rahatlaması için penaltıyı Dusan'a bıraktım, çünkü önümüzde önemli bir maç var ve Dusan'a ihtiyacımız var. Penaltıyı bıraktım, o da açıldı." sözlerini sarf etti.