Orlando Magic ve Miami Heat Galip - Son Dakika
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Spor

Orlando Magic ve Miami Heat Galip

Orlando Magic, 76ers'ı 106-102 yenerek 15 maçta 13. galibiyetini aldı. Miami Heat, Lakers'ı 134-93 ile geçti.

05.12.2024 14:21
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, Philadelphia 76ers'ı 106-102 yenerek son 15 maçta 13. galibiyetini aldı.

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi.

Doğu Konferansı mücadelesinde Orlando Magic, Philadelphia 76ers'a konuk oldu. Wells Fargo Center'da oynanan müsabakayı Magic, 106-102 kazandı.

Orlando temsilcisinde Alman basketbolcu Franz Wagner, kaydettiği 35 sayıyla galibiyette başrol üstlendi. 76ers'ta ise milli oyuncu Adem Bona, 14 dakika süre alırken sayı üretemedi.

Bu sonuçla Orlando Magic, 13'ü son 15 maçta olmak üzere 16. kez kazandı. Philadelphia 76ers ise 15. yenilgisini yaşadı.

Atlanta Hawks'tan üst üste 5. galibiyet

Doğu Konferansı'nda Atlanta Hawks, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 119-104 yenerek 5'i art arda olmak üzere 12. galibiyetini aldı.

Fiserv Forum'un ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Hawks'ta galibiyete Jalen Johnson 23 sayı, De'Andre Hunter ise 20 sayıyla katkı sağladı.

Bucks'ta ise yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun 31 sayısı bu sezonki 10. mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.

Miami Heat'ten Lakers'a 41 sayı fark

Doğu Konferansı ekibi Miami Heat, sahasında Batı Konferansı temsilcisi Los Angeles Lakers'a 134-93 üstünlük kurarak farklı bir galibiyet aldı.

Kaseya Center'da yapılan maçta Tyler Herro, etkileyici bir performansa imza attı. Miami Heat'in ABD'li oyuncusu, 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, 3. periyotta da dış atışlardan 7 isabet buldu.

Lakers'ta ise LeBron James 29 sayı kaydetti. Bu sonuçla Miami Heat 10. galibiyetini elde ederken, Los Angeles Lakers ise 10. yenilgisini yaşadı.

Sonuçlar

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 106-102

Los Angeles Lakers-Miami Heat: 93-134

Indiana Pacers- Brooklyn Nets: 90-99

Detroit Pistons- Boston Celtics: 120-130

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 119-104

Minnesota Timberwolves- Los Angeles Clippers: 108-80

Kaynak: AA

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