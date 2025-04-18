Ortahisar Belediyespor Avrupa Hedefli

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne yükseldiği ilk yılda normal sezonu 5. sırada tamamlayan Ortahisar Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'na katılmayı hedefliyor.

Trabzon temsilcisi, Süper Lig'de mücadele ettiği ilk sezonu 10 galibiyet 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 5. sırada tamamladı.

Ortahisar Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'na katılma hakkı elde etmek için sıralama etabında Yenimahalle Belediyespor ile yapacağı maçların hazırlıklarına Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda devam ediyor.

Takımın antrenörü Sedat Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de ilk sezonu zor geçirdiklerini söyledi.

Sezonun ilk yarısında eksik ve sakat oyuncuları olduğunu dile getiren Yavuz, "İlk yarı 10 maç üzerinden 4 galibiyet almıştık. İkinci yarının başında eksiklerimizi tamamladıktan sonra oynadığımız maçlarda ligin lideri Yalıkavak'a ve ligin ikincisi Bursa'ya yenildik. İki maçımız da deplasmandaydı. İçeride olsak belki kazanma şansımız olabilirdi." dedi.

Sedat Yavuz, HDI Sigorta Türkiye Kupası'nda da şanslı bir kura çektiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Denk takımlara düştük. Önce Görele ile oynayacağız. Kazanırsak İzmir-Yenimahalle eşleşmesinin galibiyle oynayacağız. O maçı da geçeceğimize canı gönülden inanıyorum. Sonrasında diğer ayak tamamen final. Böyle maçların finalleri hiç belli olmaz. Belki kazanıp kupayı Trabzon'a getirebiliriz, belki kaybedebiliriz ama finale kadar gitmek de çok önemli. Çünkü finale gittiğiniz zaman Avrupa Kupası'nı da kısa yoldan garantilemiş oluyorsunuz."

EHF Avrupa Kupası'na katılacaklarına inandığını vurgulayan Sedat Yavuz, şunları kaydetti:

"Ligde Yenimahalle maçlarından sonra iki maç da Görele ile kendi evimizde oynayacağız. Bu maçları da kazanırsak yine şampiyona grubunun dördüncüsü ile tarafsız sahada bir maç yapacağız. Bu maçı kim kazanırsa ligi o 4. bitirmiş olacak. Avantajımız bir şekilde hala devam ediyor. Bunların hepsini başarabilecek güçte bir takımımız var. En yakın Türkiye Kupası'nda Avrupa'ya gidebiliriz ama orada olmasa bile play-off'lar sonucunda Avrupa Kupası'na katılımı elde edeceğimize kesinlikle inanıyorum."

"Hedefimiz seneye Avrupa'da mücadele edebilmek"

Bordo-mavili ekibin en golcü oyuncusu Perihan Topaloğlu Acar da sezon başında, gereksiz yenilgiler yaşadıklarını ifade etti.

Yeni bir kulüp olduklarına değinen Perihan, "Yeni bir kulüp, yeni bir oluşum. Şimdiki hedefimiz play-off'larda daha iyi bir sıralama elde edip seneye Avrupa'da mücadele edebilmek." dedi.

Perihan Topaloğlu Acar, Türkiye Kupası'nda da final oynamayı hedeflediklerini belirterek, "Final oynarsak Avrupa'da mücadele etme şansımız olabiliyor. Play-offl'arda da hedefimiz ilk dörde girebilmek. Eleme usulü oynayacağız, en son 4. ve 5. takım oynayacak, oraya kadar gideceğimizi umuyorum ve 4. olarak bitireceğimi düşünüyorum. Ben takımıma da bu açıdan çok güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda alt yaş kategorilerinden itibaren yer alan 18 yaşındaki kaleci Sahra Durmaz ise yeni transferlerle birlikte güzel bir başarı yakaladıklarını söyledi.

Sahra Durmaz, hedefleriyle ilgili "Bireysel olarak hedeflerim inşallah ilerleyen zamanlarda kendimi daha çok göstermeye çalışacağım. İlerleyen zamanlarda güzel performans gösterirsem inşallah as kaleci olmayı düşünüyorum. Daha çok çalışmam gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.