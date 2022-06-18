Ortalığı ayağa kaldıran paylaşım! Luiz Gustavo'nun eşinden Trabzonspor bayrağına sansür

Yeni sezonda şampiyonluktan başka hiçbir düşüncesi olmayan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Kadrosundaki yabancı futbolcuların bir kısmıyla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde listenin başında Luiz Gustavo geliyor. Deneyimli futbolcunun eşi Milene Marques Silva ise son yaptığı paylaşımla gönlünün hala Fenerbahçe'de olduğunu gözler önüne serdi.

TRABZONSPOR BAYRAĞINI ÇARPI İŞARETİYLE KAPADI

İstanbul'u sık sık gezen ve fotoğraflar çeken Milene Marques Silva, son yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Kapalıçarşı'nın önünde çektirdiği fotoğrafa Fenerbahçe logosu ekleyen Silva, arka planda gözüken Trabzonspor bayrağını ise çarpı işaretiyle kapadı. Bu hareket sarı-lacivertli taraftarların beğenisini toplarken, Trabzonspor taraftarının tepkisini çekti.