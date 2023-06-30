Ortalık karışacak! İsmi Fenerbahçe ile anılan yıldıza Galatasaray'da talip oldu - Son Dakika
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Ortalık karışacak! İsmi Fenerbahçe ile anılan yıldıza Galatasaray'da talip oldu

30.06.2023 14:59

İngiliz ekibi Crystal Palace ile ayrılan Fildişi Sahilli oyuncu Zaha'ya Galatasaray da ilgi gösteriyor. Zaha'nın Crystal Palace ile sözleşme yenilemeyeceği ve Türkiye'nin bir sonraki adresinin Galatasaray olabileceği belirtiliyor. Geçen sezon 10 gole katkı sağlayan Zaha, Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile de adı anılmıştı.

İngiliz ekibi Crystal Palace ile ayrılarak bonservisini eline alan Fildişi Sahilli oyuncuya sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray da talip oldu.

GALATASARAY'DA DEVREYE GİRDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Zaha'nın Crystal Palace ile sözleşme yenilemeyeceği ve ayrılmaya hazırlandığı belirtilirken, Fildişi Sahilli yıldızın bir sonraki adresinin Türkiye olabileceği kaydedildi.

10 GOLE KATKI VERDİ

Yıllardır Crystal Palace forması giyen Zaha, geçen sezon 28 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların hepsinde sahaya ilk 11'de çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Ortalık karışacak! İsmi Fenerbahçe ile anılan yıldıza Galatasaray'da talip oldu
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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ortalık karışacak! İsmi Fenerbahçe ile anılan yıldıza Galatasaray'da talip oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ortalık karışacak! İsmi Fenerbahçe ile anılan yıldıza Galatasaray'da talip oldu - Son Dakika
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