Ortalık yangın yerine döndü! Fenerbahçe\'ye Alanya\'da coşkulu karşılama

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçı için kente gelirken, bugün saat 19.00 sıralarında Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na indi.
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yoğun destekle karşıladı. Taraftarlar, havai fişek ve meşalelerle takımlarına tezahüratlarda bulundu. Taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrılan Fenerbahçe kafilesinde teknik heyet ve futbolculara ilgi gösterildi. Bazı futbolcular taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı-lacivertli ekip, daha sonra takım otobüsüyle Alanya'da konaklayacağı otele geçti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
