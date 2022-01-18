Oryantiringde 2022 yılı yurt içi ve yurt dışı takvimi belirlendi

Türkiye Oryantiring Federasyonunun 2022 yılı yurt içi ve yurt dışı faaliyet programı belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni yılın ilk organizasyonu Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası, 22-23 Ocak'ta Bolu'da düzenlenecek.

Gerede ilçesindeki Arkut Dağı'nda yapılacak organizasyonda 22 Ocak'ta orta mesafe, 23 Ocak'ta ise uzun mesafe kategorisinde yarışmalar gerçekleştirilecek.

Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonası ise 26- 27 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Yılın en önemli organizasyonlarından Dünya Oryantiring Şampiyonası, 26-30 Haziran'da Danimarka'da, Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası ise 11-16 Temmuz'da Portekiz'de gerçekleştirilecek.