Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk etti. Maçın hakemi Çağdaş Altay, sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'e, müsabakanın 79. dakikasında itirazından dolayı sarı kart gösterdi. Bu sarı kartla Osimhen cezalı duruma düştü ve gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa mücadelesinde yer alamayacak. - İSTANBUL
