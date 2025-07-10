Galatasaray transferde vitesi arttırmanın peşinde, yönetim geçen sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in bonservisi için Napoli ile sıkı bir pazarlık içerisine girdi.
Galatasaray, Osimhen ile 3+1 yıllık bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya göre oyuncu Galatasaray'dan 16 milyon Euro maaş kazanacak. Napoli ile görüşen yönetim, Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'yu kabul etti. Son olarak 5 yıllık ödeme planında da anlaşan yönetime Napoli teminat mektubu zorunluluğu getirdi.
Victor Osimhen'in gazeteci arkadaşı Buchi Laba'nın iddia ettiğine göre Napoli, Galatasaray'ın 75 milyon Euro'luk teklifini, serbest kalma maddesindeki rakam olmasına rağmen reddetti.
Buchi Laba'nın iddiasına göre, Napoli anlaşmayı bilerek bozuyorlar ve onu Suudi Arabistan'a (Al Hilal) satmak istiyorlar. Victor Osimhen, Al Hilal'e gitmenin mümkün olmadığını çok net bir şekilde belirtti. Tek istediği takım Galatasaray. Napoli'ye sezon öncesi hazırlık maçlarında forma giymeyeceğini ve artık Napoli'de oynamak istemediğini çok net bir şekilde bildirdi.
Osimhen, bu haberin ardından gece yarısı, 5 yıldızlı Galatasaray soyunma odasında kızıyla "üçlü çektiği" bir video paylaştı. Osimhen'in gece 2 sularında yaptığı bu paylaşım Galatasaraylılarda heyecanı tavana çıkardı.
İşte o paylaşım:
Son Dakika › Spor › Osimhen'den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım - Son Dakika
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