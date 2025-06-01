Bu sezon Süper Lig'de 25. kez şampiyon olarak 5. yıldızı takma başarısı gösteren Galatasaray'da takımın yıldızı Victor Osimhen'in geleceği merak edilirken Sarı-kırmızılı taraftarı korkutan bir gelişme yaşandı.
Victor Osimhen, sosyal medyada kendisi için yapılan veda paylaşımını yanlışlıkla kendi sayfasında paylaştı. Nijeryalı golcü için yapılan paylaşımda "Hazır olunmayan veda. Osimhen'in Galatasaray macerası sona erdi" ifadeleri yer aldı. Osimhen yanlışlıkla kendi sayfasında paylaştığı gönderiyi anında kaldırdı. Paylaşımı fark eden taraftarlar, kısa süreli bir korku yaşadı.
Yıldız ismin başta Suudi Arabistan olmak üzere adı birçok takımla anılırken, Galatasaray da Nijeryalı golcüden takımda kalması adına haber bekliyor. Osimhen'in transferle ilgili nihai kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi - Son Dakika
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