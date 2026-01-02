Victor Osimhen'in kısa süre önce İngiliz bir menajer üzerinden Bayern Münih'e önerildiği ifade edildi. Yıldız golcünün isminin Avrupa devleriyle anılması dikkat çekerken, bu gelişme Almanya'da da gündem yarattı.
Habere göre Bayern Münih, Osimhen'in aracısına kulübün mevcut planlamasında böyle bir transfere ihtiyaç duymadığını iletti. Alman devinin, forvet hattındaki mevcut yapılanma nedeniyle bu aşamada hamle yapmadığı kaydedildi.
Osimhen'in Bayern Münih'e transferiyle ilgili olasılığın, Harry Kane'in sezon sonunda kulüpten ayrılmak istemesi halinde yeniden gündeme gelebileceği aktarıldı. Ancak Kane'in ayrılık ihtimalinin düşük görülmesi nedeniyle Osimhen dosyasının da şimdilik rafa kaldırıldığı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar - Son Dakika
