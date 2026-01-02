Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar

Haberin Videosunu İzleyin
Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar
02.01.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar
Haber Videosu

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in ismi, Avrupa'nın dev kulüplerinden Bayern Münih ile anıldı. Nijeryalı yıldızın, İngiliz bir menajer aracılığıyla Alman devine önerildiği belirtildi. Ancak Bayern Münih, şu an için böyle bir transfere ihtiyaç duymadığını ifade etti. Osimhen'in transferi, Harry Kane'in sezon sonunda kulüpten ayrılmak istemesi durumunda yeniden gündeme gelebilir.

Victor Osimhen'in kısa süre önce İngiliz bir menajer üzerinden Bayern Münih'e önerildiği ifade edildi. Yıldız golcünün isminin Avrupa devleriyle anılması dikkat çekerken, bu gelişme Almanya'da da gündem yarattı.

BAYERN'DEN NET MESAJ: ŞU AN İHTİYAÇ YOK

Habere göre Bayern Münih, Osimhen'in aracısına kulübün mevcut planlamasında böyle bir transfere ihtiyaç duymadığını iletti. Alman devinin, forvet hattındaki mevcut yapılanma nedeniyle bu aşamada hamle yapmadığı kaydedildi.

KANE SENARYOSU OLUŞURSA MASAYA GELEBİLİR

Osimhen'in Bayern Münih'e transferiyle ilgili olasılığın, Harry Kane'in sezon sonunda kulüpten ayrılmak istemesi halinde yeniden gündeme gelebileceği aktarıldı. Ancak Kane'in ayrılık ihtimalinin düşük görülmesi nedeniyle Osimhen dosyasının da şimdilik rafa kaldırıldığı belirtildi.

Victor Osimhen, Bayern Münih, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar - Son Dakika

Azerbaycan Manat’ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi Azerbaycan Manat'ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama 3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı
Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor
44 yıldır yayındaydı Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti 44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti
Trump’tan İran’daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız
Maduro, ABD ile diyaloğa açık Maduro, ABD ile diyaloğa açık

10:00
’’Mümkün değil’’ denilen oldu Real Madrid’den Arda için şoke eden karar
''Mümkün değil'' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar
09:46
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela’dan ilk görüntüler
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler
09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 10:19:11. #7.11#
SON DAKİKA: Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.