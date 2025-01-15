Osimhen'e imzayı attırmıştı: George Gardi, Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha getiriyor - Son Dakika
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Osimhen'e imzayı attırmıştı: George Gardi, Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha getiriyor

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Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi başta olmak üzere birçok önemli transferinde büyük paya sahip olan George Gardi, sarı-kırmızılılara Manchester City'nin tecrübeli sağ beki Kyle Walker'ı önerdi. Bu öneriye sıcak bakan Cimbom, kiralık transfer konusunda görüşmelerin başlaması için İtalyan menajere yetki verdi.

15.01.2025 19:58  Güncelleme: 20:15
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Galatasaray'ın son dönem yaptığı transferlerde etkin rol oynayan George Gardi, ara transfer dönemi başlar başlamaz sarı kırmızılılara sürpriz bir öneriyle geldi.

GALATASARAY'A KYLE WALKER'I ÖNERDİ

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; George Gardi, Manchester City'den Kyle Walker'ı Galatasaray'a önerdi. Sarı-kırmızılıların yıldız isimleri transfer etmesinde çok büyük payı olan Gardi, Victor Osimhen'in sarı-kırmızılılara gelmesinde başrol oynayan isim olmuştu.

Osimhen'e imzayı attırmıştı: George Gardi, Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha getiriyor

GARDIYE YETKİ VERİLDİ, GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Öte yandan bu öneri sonrasında İngiliz oyuncuyu değerlendirmeye alan Galatasaray yönetimi, son kararını da verdi. Sarı kırmızılılar, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu kiralama formülü ile getirmesi için George Gardi'ye transfer yetkisi verdi. İtalyan menajer, yıldız futbolcu için Manchester City ile kısa süre içinde görüşmelere başlayacak.

Osimhen'e imzayı attırmıştı: George Gardi, Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha getiriyor

SEZON PERFORMANSI

Kyle Walker, bu sezon istediği sonuçları alamayan Manchester City'de 18 maça çıktı ve 34 yaşındaki sağ bek, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı yapamadı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli futbolcunun İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Osimhen\'e imzayı attırmıştı: George Gardi, Galatasaray\'a bir dünya yıldızı daha getiriyor

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Son Dakika Spor Osimhen'e imzayı attırmıştı: George Gardi, Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Sabri İnce:
    Küfürsüz hakaretsiz yorumları yayınlayın editör bu konuyu dikkate alın ,nedir arkadaş üç beş kişi birbirine demediği etmediği hakaret küfür kalmıyor her haberin altında.. 142 0 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Düşman çatlatan Gardi, yapının baş aktörü :-))) 2 81 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Ferhat koçum Galatasaray 8taş ve fenev gibi civcivlere 5 gömlek büyük gelir, ligteki sıralamanız ortada puanınız ortada 20 -25 milyon euro değerinde takımların altında ezilmeye devam edeceksiniz. çübkü Babanız Galatasary 5.0 cı Ferat.. 7 61 Yanıtla
  • Tolga Gökçe:
    Ferhat sesin gelmiyo baya diptesin heralde yürü anca gidersin eziktaş 63 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GALATASARAY HER ZAMAN 8TAŞ IN VURUCUSUDUR. FERIS 37 7 Yanıtla
  • Ozan Kavrar:
    ferhat sene başında kalmış gs uzaya gitti hazmedemedi belliki 28 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    pok yıldız ferhat gibi hanzo 18 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    O evlâdi çıkar gitsin 3 14 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Gardi bu hamleyle diğer takımları gerdi 16 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Fatma o.c fake hesaptan yazma 4 12 Yanıtla
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