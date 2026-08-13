Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Suudi Arabistan'dan dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi. Al-Hilal'in Nijeryalı golcü için 130 milyon Euro teklif ettiği öne sürülürken, sarı-kırmızılı yönetimin bu aşamada müzakereye yanaşmadığı belirtildi.

AL-HILAL'DEN 130 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, transfer döneminde birçok kulübün ilgisini çekmeye devam ediyor. Sky Sport Almanya'nın haberine göre Al-Hilal, dün Osimhen için Galatasaray'a 130 milyon Euroluk teklif yaptı. Suudi Arabistan kulübü adına hareket eden bir yetkili aracılığıyla yapılan teklifin sözlü olarak iletildiği belirtildi.

GALATASARAY'DAN ANINDA KARAR

130 milyon Euroluk teklifin ardından Galatasaray yönetiminin tavrı da belli oldu. Haberde sarı-kırmızılı yönetimin bu aşamada Al-Hilal ile müzakere yapmaya yanaşmadığı ve transfer konusunda görüşmelere girme niyetinin bulunmadığı kaydedildi.

OSIMHEN'E İLGİ DEVAM EDİYOR

Transfer döneminin gözde isimlerinden biri haline gelen Osimhen'e yönelik ilgi böylece devam etti. Son olarak Al-Hilal'in 130 milyon Euroluk teklifle devreye girdiği öne sürülürken, Galatasaray'ın görüşmelere kapıyı açmadığı belirtildi.