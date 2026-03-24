Osimhen için dev plan! İşte döneceği maç

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı oyuncu için özel bir plan hazırladı.
Liverpool maçında yaşadığı çarpışma sonrası sağ ön kolunda kırık tespit edilen Osimhen, İstanbul'da başarılı bir operasyon geçirdi. Ameliyatı Yener İnce ve ekibi gerçekleştirirken, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan vekili Abdullah Kavukcu, ameliyat sonrası Osimhen'i hastanede ziyaret ederek moral verdi.
Bu tür sakatlıklarda dönüş süresinin yaklaşık 5-6 hafta olduğu belirtilirken, oyuncunun tedavi süreci yakından takip ediliyor.
Kulüp cephesi, Osimhen'i nisan ayının son haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmeyi hedefliyor. Yıldız golcünün bu kritik maça yetişip yetişemeyeceği tedavi sürecine bağlı olacak.
