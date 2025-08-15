Osimhen\'in Galatasaray\'daki İlk Maçı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde bonservisiyle kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, yeni sezondaki ilk maçına çıktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda geçen sezon kiralık forma giyip gol kralı olan ve bu yaz transfer döneminde bonservisi alınan Nijeryalı forvet Victor Osimhen de yeni sezondaki ilk maçına çıktı. 26 yaşındaki oyuncuya ısınırken ve oyuna girerken taraftarlar tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Golcü oyuncu 62. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL