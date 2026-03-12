Çuval çuval para gelecek! Galatasaray\'a çifte bayram yaşatacak müjde

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılı ekip İngiliz temsilcisini elemesi halinde sadece sportif başarı değil, önemli bir ekonomik kazanç da elde edecek.

ÇEYREK FİNAL ÖDÜLÜ 12.5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Liverpool'u saf dışı bırakıp Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi halinde UEFA'dan 12.5 milyon euro daha kazanacağı belirtildi. Bu başarı, sarı-kırmızılı kulübün Avrupa gelirini önemli ölçüde artıracak.

ŞİMDİDEN 53.5 MİLYON EURO GARANTİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği sonuçlarla ciddi bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar turnuvaya katılım bedeli olarak 18.62 milyon euro kazandı.

Lig aşamasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlik sayesinde performans primi olarak 7 milyon euro elde eden Galatasaray, lig sıralamasına göre 5.08 milyon euro daha kazandı. Yayın havuzundan 8.41 milyon euro gelir elde eden sarı-kırmızılı ekip, UEFA katsayı gelirinden de 2.42 milyon euro aldı.

Play-off turuna katılım için 1 milyon euro kazanan Galatasaray, son 16 turuna yükselmenin karşılığı olarak da 11 milyon euro gelir elde etti. Böylece sarı-kırmızılıların şu ana kadar kasasına giren toplam para 53.5 milyon euroya ulaştı.

ÇEYREK FİNALDE GELİR 66 MİLYON EUROYA ÇIKACAK

Galatasaray'ın Liverpool'u eleyerek çeyrek finale kalması halinde UEFA'dan elde edeceği toplam gelir 66 milyon euroya yükselecek. Sarı-kırmızılı ekip böylece hem sportif hem de ekonomik açıdan büyük bir başarı elde etmiş olacak.