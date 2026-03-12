Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde - Son Dakika
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Çuval çuval para gelecek! Galatasaray\'a çifte bayram yaşatacak müjde
12.03.2026 14:10
Liverpool'u elemesi halinde Galatasaray UEFA'dan 12.5 milyon euro daha kazanacak ve Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği toplam gelir 66 milyon euroya ulaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılı ekip İngiliz temsilcisini elemesi halinde sadece sportif başarı değil, önemli bir ekonomik kazanç da elde edecek.

ÇEYREK FİNAL ÖDÜLÜ 12.5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Liverpool'u saf dışı bırakıp Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi halinde UEFA'dan 12.5 milyon euro daha kazanacağı belirtildi. Bu başarı, sarı-kırmızılı kulübün Avrupa gelirini önemli ölçüde artıracak.

Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşayacak müjde

ŞİMDİDEN 53.5 MİLYON EURO GARANTİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği sonuçlarla ciddi bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar turnuvaya katılım bedeli olarak 18.62 milyon euro kazandı.

Lig aşamasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlik sayesinde performans primi olarak 7 milyon euro elde eden Galatasaray, lig sıralamasına göre 5.08 milyon euro daha kazandı. Yayın havuzundan 8.41 milyon euro gelir elde eden sarı-kırmızılı ekip, UEFA katsayı gelirinden de 2.42 milyon euro aldı.

Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşayacak müjde

Play-off turuna katılım için 1 milyon euro kazanan Galatasaray, son 16 turuna yükselmenin karşılığı olarak da 11 milyon euro gelir elde etti. Böylece sarı-kırmızılıların şu ana kadar kasasına giren toplam para 53.5 milyon euroya ulaştı.

ÇEYREK FİNALDE GELİR 66 MİLYON EUROYA ÇIKACAK

Galatasaray'ın Liverpool'u eleyerek çeyrek finale kalması halinde UEFA'dan elde edeceği toplam gelir 66 milyon euroya yükselecek. Sarı-kırmızılı ekip böylece hem sportif hem de ekonomik açıdan büyük bir başarı elde etmiş olacak.

Victor Osimhen, Galatasaray, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Allah artırsın kıskananlar da çatlasın ama inşallah geçeriz İngiltere daha zor olacak gözüküyor. Pis bilenecekler bir kaç ayda iki defa yenilmiş adamlar taraftarının önünde ölümüne saldırırlar. Ama Allah ın izni ile Ali Samiyen in gösterdiği hedef ile Metin Oktay ruhuyla yeneriz inşallah 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde - Son Dakika
