Osimhen, Lille'i 4-2 yenen Galatasaray'ın galibiyetini çok önemli buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Osimhen, Lille'i 4-2 yenen Galatasaray'ın galibiyetini çok önemli buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Lille'i 4-2 yendi. Victor Osimhen maç sonrası bu galibiyetin çok önemli olduğunu vurgulayıp Fenerbahçe derbisini kazanmak istediklerini dile getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 mağlup eden Galatasaray'da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Victor Osimhen, Pierre Mauroy Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lille'in zorlu bir rakip olduğunu bildiklerini belirten Osimhen, "Güzel bir maç çıkardık. Bu zor maç için hazırlanmıştık. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Maçta bize sürekli destek oldular. Bundan sonra da maç maç gidip her müsabakamızı kazanmak istiyoruz. Tabii ki bu fikstürde Paris Saint-Germain gibi zorlu bir maç var ama zaten Şampiyonlar Ligi müsabakaları her zaman zor olur." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de oynayacakları Fenerbahçe derbisine değinen Osimhen, "Derbilerde gerçekten duygu yüklü oyunlar oluyor. Bu maçlarda kaos da oluyor. Derbilerin hepsini kazanmak, şampiyonluk için çok önemli. Evimizde oynayacağız ve avantajımız olacak. En iyi şekilde bu maçı bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Nijeryalı golcü, uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir deplasman galibiyeti aldıklarını kaydederek, "Gerçekten harika bir galibiyet aldık. Takım performansından ötürü mutluyum. Herkes maçı kazanmak için her şeyini ortaya koydu. Çok zorlu bir rakibe karşı mücadele ettik. Sezon sonunda bu galibiyetin bize neler kazandırdığına bakacağız." dedi.

Galatasaray'ın önceki Şampiyonlar Ligi maçlarını değerlendiren Osimhen, "Sporting maçında sakattım. Bu yüzden onlara karşı oynayamadım. Barcelona'nın ne kadar iyi bir takım olduğunu zaten biliyorduk. Dünyanın en iyi hocalarından birine sahipler. Lamine Yamal, Rodri ve Pedri gibi çok önemli oyuncuları var. Barcelona'ya karşı zorlanacağımızı biliyorduk. Lille'in de zorlu bir rakip olduğunu biliyorduk. Takım olarak en iyisini yapıp iyi reaksiyon gösterdik." diye konuştu.

Gergin bir insan olmadığını belirten Osimhen, "Çoğu zaman öyle gözüküyor. Oyuncularla ilgili öyle yorumlar yapılıyor ama biz her zaman sadece elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen istediğiniz şeyler olmayabiliyor. Dışarıdan gergin gözüküyor olabiliriz ama o aslında gerginlik değil. O aslında gösterdiğimiz bir reaksiyon. Topla nasıl oynayacağımı ve nasıl gol atacağımı bana kimse öğretemez çünkü dünyanın en iyi santrforlarından bir tanesiyim. Buralara takılmıyorum. İstediğimiz şeyler olunca mutlu oluyoruz. Hiçbir birey kulübün üstünde değildir. Baktığımız zaman takım kolektif bir şekilde mücadele ediyor ve biz de bunu en iyi şekilde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiVictor OsimhenGalatasarayFenerbahçeFutbolGüncelLilleSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
İstanbul Kağıthane’de otomobilinde oturan 44 yaşındaki kişi kurşunlanarak öldü İstanbul Kağıthane'de otomobilinde oturan 44 yaşındaki kişi kurşunlanarak öldü
Adana Demirspor, 330 bin Euro’luk alacağından vazgeçen Montella’ya teşekkür etti Adana Demirspor, 330 bin Euro'luk alacağından vazgeçen Montella'ya teşekkür etti
Çölün ortasına kışı getirdiler Karın nasıl üretildiği ortaya çıktı Çölün ortasına kışı getirdiler! Karın nasıl üretildiği ortaya çıktı
Duvarın arkasında servet ararken sırla karşılaştılar Tam 112 yıllık Duvarın arkasında servet ararken sırla karşılaştılar! Tam 112 yıllık
23:52
Real Madrid Leipzig’i 4-1 geçti, Arda Güler son 3 maçta 4 gole katkı verdi
Real Madrid Leipzig'i 4-1 geçti, Arda Güler son 3 maçta 4 gole katkı verdi
23:06
Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti
Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti
23:03
Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen derbi için konuştu: “Dört gözle bekliyoruz“
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen derbi için konuştu: "Dört gözle bekliyoruz"
23:02
Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı
Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı
22:49
“5 ülkeden diplomatlar çekilecek“ denildi, ABD yalanladı
"5 ülkeden diplomatlar çekilecek" denildi, ABD yalanladı
22:08
’’Osimhen’le aramızda savaş olacak’’ demişti 90 dakika boyunca kabusu yaşadı
''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 01:52:04. #7.13#
SON DAKİKA: Osimhen, Lille'i 4-2 yenen Galatasaray'ın galibiyetini çok önemli buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei