Osimhen ne zaman geri dönecek? Okan Buruk'tan açıklama
Osimhen ne zaman geri dönecek? Okan Buruk'tan açıklama

Osimhen ne zaman geri dönecek? Okan Buruk\'tan açıklama
13.09.2025 19:58
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, Osimhen'in son durumuyla ilgili, "Osimhen'in durumu birkaç gün içerisinde belli olur. Oynayacak diye düşünüyoruz. Ağrıları var, onlarla oynayabilecek mi, göreceğiz." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 5. haftasında 2-0 kazanılan Eyüpspor maçının ardından konuştu.

"UĞURCAN'A ARMAĞAN OLSUN"

Uğurcan Çakır ile sözlerine başlayan Okan Buruk, "Öncelikle bu galibiyeti Uğurcan'a armağan edelim. Yeğenini kaybetti birkaç gün önce. Ailesine de başsağlığı dilerim." dedi.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Maçı değerlendiren Okan Buruk, "Zor bir maçtı, maçtan önce de söyledim. Hem gündüz maçı hem de Olimpiyat Stadyumu. Bu stadyum zor bir stadyum. Seyretmek için çok kötü. Çok zor bir stadyum, burada oynamak çok zor. Belki bunu bir şekilde düzeltebilirler. Maçın geneline bakınca, top daha çok bizdeydi ama belki az ürettik. İlk yarıda az ürettik. İkinci yarıda daha çok ürettik. Oyuncu değişiklikleri sonrası, Ahmed'in Icardi ile ikili oyunu golü getirdi. Devamında pozisyonlar bulduk. İyi bir takıma karşı oynadık. İyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam edeceğiz. Gol yemeden devam etmek de bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN'İN DURUMU

Sakatlığı bulunan Osimhen ile ilgili konuşan başarılı hoca, "Osimhen'in durumu birkaç gün içerisinde belli olur. Oynayacak diye düşünüyoruz. Ağrıları var, onlarla oynayabilecek mi, göreceğiz." sözlerini sarf etti.

''ÖZEL OLARAK PLANLADIM''

Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Icardi'yi daha kısa tutmayı planlıyordum. Yüzde yüz hazır değil ama süre aldıkça daha iyiye gidiyor. Daha kısa tutmak istiyordum ama gole ihtiyacımızın olması nedeniyle süresini uzattım. Aynı şekilde İlkay'ı da tuttum. Onu da almayı düşünüyordum. O da tam oynamadığı için biraz daha takımın gerisinde. Barış, iki hafta sonra ilk defa oynadı. Onu da özel olarak planladım. Onu da maçın devamında kullandık. Bir sonraki maçta hazır olacak." şeklinde konuştu.

"ONU KORUMAYA ÇALIŞTIM"

Genç teknik adam son olarak, "Davinson'u da oynatalım mı, oynatmayalım mı diye düşünüyorduk. Onu da oyuncu değişikliği ile korumaya çalıştım. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum." sözlerini sarf etti.

