Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında RAMS Park'ta İtalyan devi Juventus'u 5-2'lik çarpıcı bir skorla mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

GALATASARAY 5 GOLLE AVANTAJI YAKALADI

Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 1-2 geride kapattıktan sonra ikinci yarıda adeta rakibini sahadan sildi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ve 75. dakikada Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey'dan geldi.

VICTOR OSIMHEN YİNE GOL ATAMADI

Galatasaray, Eyüpspor'a attığı 5 golün ardından Juventus'a da 5 gol attı ancak atılan bu 10 golde de Victor Osimhen'in isminin olmaması dikkat çekti. Nijeryalı oyuncu, gol atamasa da maç boyunca presiyle, 3 goldeki katkısıyla ve pozisyon yaratma yeteneğiyle takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Özellikle Noa Lang'ın ikinci ve dördüncü gollerinde Osimhen'in baskı ve pasları belirleyici rol oynadı.

MAÇ SONUNDA LOA LANG'A BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Mücadeleye maçın bitiş düdüğünün ardından ekranlara gelen bir olay damga vurdu. Victor Osimhen, bir pozisyonda Noa Lang'ın kendisine pas atmamasından duyduğu rahatsızlığı belli edercesine takım arkadaşına tepki göstererek tartıştı. Noa Lang'ın Lemina ile birlikte Osimhen'e sakin olması yönünde uyarılarda bulunduğu görüldü. Tarihi galibiyete rağmen yaşanan bu küçük gerginlik, sosyal medyada hızla gündem oldu.