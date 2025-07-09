Osimhen Transferi 48 Saat İçinde Tamamlanabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor
BBC

Osimhen Transferi 48 Saat İçinde Tamamlanabilir

Osimhen Transferi 48 Saat İçinde Tamamlanabilir
09.07.2025 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde sona yaklaştı; 48 saat içinde sonuçlanabilir.

Galatasaray'da Osimhen transferinde sona gelindiği yönünde açıklamalar geliyor.

Kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, transferin 48 saat içerisinde sonuçlanabileceğini söyledi

Öztürk, "Tahmin ediyorum ki 48 saat içerisinde bu transfer sonuçlanır ve Galatasaray yoluna devam eder" dedi.

Sarı kırmızılıların oyuncuyla anlaştığı ve Napoli kulübüyle bonservis görüşmeleri yürüttüğü biliniyor.

İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano, 8 Temmuz'da oyuncunun, Napoli'yi Galatasaray'da oynamak istediği konusunda bilgilendirdiğini yazdı.

Ünlü gazeteci, oyuncuyla Galatasaray arasında, 2028 yılına kadar bir kontrat hazırlandığını X hesabından paylaştı.

Nijeryalı yıldızın serbest kalma bedeli 75 milyon euro.

26 yaşındaki forvet kiralık sözleşmesiyle oynadığı 41 maçta 37 gollük performansı gösterdi.

BBC'ye konuşan Nijerya milli takımı antrenörü Eriq Chelle, " Victor Osimhen'in kendisi açısından "dünyadaki en iyi forvet" olduğunu söylemişti.

Osimhen'e Suudi Arabistan Pro Lig takımı El Hilal'ın 40 milyon euronun üzerinde yıllık maaş önerdiği de yazılıyordu.

Yıldız oyuncunun ismi İngiltere'den Liverpool ve Man United takımları ile de anıldı.

Osimhen 'uykusunda bile gol atmak istiyor'

2015'te 17 Yaş altı Dünya Kupası'nı kazanan Osimhen, 26 golle Nijerya'nın tüm zamanların en skorer ikinci ismi oldu.

Afrika'nın güçlü futbol ülkesinin ikinci sırayı aldığı 2023 Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'nın hücum hattına öncülük eden golcü yıldız, takımın 2026 FIFA Dünya Kupası'na ulaşma umutlarını canlandırmada da önemli rol oynamıştı.

Osimhen'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı ilk dört maçta Nijerya yalnızca üç puan alabildi. Ancak Mart ayında dönen forvet üç gol atı ve milli takım, Ruanda'ya karşı galibiyet ve Zimbabve'yle de beraberlik elde etti.

Chelle, Wolfsburg ve Lille'in eski forveti kadar "kaybetmeyi kabullenmeyen bir oyuncuyu daha önce hiç görmediğini" söyledi.

"Antenman sırasında da kazanmak istiyor. Tam bir çılgınlık" diye ekliyor.

47 yaşındaki antrenör, "Antrenman bittiğinde bile sahada kalıp yeniden ve yeniden gol atmak istiyor. Düşünüyorum da, belki de uykusunda bile gol atmak istiyordur" diyor.

Kaynak: BBC

Victor Osimhen, Metin Öztürk, Galatasaray, Sözleşme, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen Transferi 48 Saat İçinde Tamamlanabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Kenya’daki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 31’e yükseldi Kenya'daki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 31'e yükseldi
Kocaelispor, Juventus’tan transfer etti Kocaelispor, Juventus'tan transfer etti
Fenerbahçe’den ayrılan Mario Branco, Avrupa devine imza attı Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco, Avrupa devine imza attı
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ilk finalist belli oldu FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Sözcü TV’nin yayını 10 gün süreyle durduruldu Sözcü TV'nin yayını 10 gün süreyle durduruldu
Devrildikten sonra alev alan tırda baba ve oğlu can verdi Devrildikten sonra alev alan tırda baba ve oğlu can verdi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Grok’a soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Grok'a soruşturma
Teksas’taki sel felaketinde ölü sayısı 109’a yükseldi Teksas'taki sel felaketinde ölü sayısı 109'a yükseldi
İklim Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi İklim Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak
Texas’taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111’e yükseldi Texas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi

18:44
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
17:57
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
16:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
14:29
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak
10:35
Resmi protokolde incelik mi, fazla samimiyet mi Macron ve Kate’in tartışmalı anı
Resmi protokolde incelik mi, fazla samimiyet mi? Macron ve Kate'in tartışmalı anı
10:20
Trump’tan Putin’e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova’yı yerle bir edene kadar bombalarım
Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
09:55
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
09:46
Öcalan’ın mesajında dikkat çeken PKK detayı
Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı
09:44
Kartalkaya davasında 3. gün Salonda ’’Başsağlığı’’ gerginliği, ailelerden biri fenalaştı
Kartalkaya davasında 3. gün! Salonda ''Başsağlığı'' gerginliği, ailelerden biri fenalaştı
09:16
Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı Videolu mesaj yayınladı
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 20:06:12. #7.13#
SON DAKİKA: Osimhen Transferi 48 Saat İçinde Tamamlanabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.