Osimhen Transferi 48 Saat İçinde Tamamlanabilir

Galatasaray'da Osimhen transferinde sona gelindiği yönünde açıklamalar geliyor.

Kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, transferin 48 saat içerisinde sonuçlanabileceğini söyledi

Öztürk, "Tahmin ediyorum ki 48 saat içerisinde bu transfer sonuçlanır ve Galatasaray yoluna devam eder" dedi.

Sarı kırmızılıların oyuncuyla anlaştığı ve Napoli kulübüyle bonservis görüşmeleri yürüttüğü biliniyor.

İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano, 8 Temmuz'da oyuncunun, Napoli'yi Galatasaray'da oynamak istediği konusunda bilgilendirdiğini yazdı.

Ünlü gazeteci, oyuncuyla Galatasaray arasında, 2028 yılına kadar bir kontrat hazırlandığını X hesabından paylaştı.

Nijeryalı yıldızın serbest kalma bedeli 75 milyon euro.

26 yaşındaki forvet kiralık sözleşmesiyle oynadığı 41 maçta 37 gollük performansı gösterdi.

BBC'ye konuşan Nijerya milli takımı antrenörü Eriq Chelle, " Victor Osimhen'in kendisi açısından "dünyadaki en iyi forvet" olduğunu söylemişti.

Osimhen'e Suudi Arabistan Pro Lig takımı El Hilal'ın 40 milyon euronun üzerinde yıllık maaş önerdiği de yazılıyordu.

Yıldız oyuncunun ismi İngiltere'den Liverpool ve Man United takımları ile de anıldı.

Osimhen 'uykusunda bile gol atmak istiyor'

2015'te 17 Yaş altı Dünya Kupası'nı kazanan Osimhen, 26 golle Nijerya'nın tüm zamanların en skorer ikinci ismi oldu.

Afrika'nın güçlü futbol ülkesinin ikinci sırayı aldığı 2023 Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'nın hücum hattına öncülük eden golcü yıldız, takımın 2026 FIFA Dünya Kupası'na ulaşma umutlarını canlandırmada da önemli rol oynamıştı.

Osimhen'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı ilk dört maçta Nijerya yalnızca üç puan alabildi. Ancak Mart ayında dönen forvet üç gol atı ve milli takım, Ruanda'ya karşı galibiyet ve Zimbabve'yle de beraberlik elde etti.

Chelle, Wolfsburg ve Lille'in eski forveti kadar "kaybetmeyi kabullenmeyen bir oyuncuyu daha önce hiç görmediğini" söyledi.

"Antenman sırasında da kazanmak istiyor. Tam bir çılgınlık" diye ekliyor.

47 yaşındaki antrenör, "Antrenman bittiğinde bile sahada kalıp yeniden ve yeniden gol atmak istiyor. Düşünüyorum da, belki de uykusunda bile gol atmak istiyordur" diyor.