O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme - Son Dakika
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Spor

O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme

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O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme
05.06.2025 13:40
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O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme
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Süper Lig devi Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen'in transferinde Suudi kulübü Al Hilal'den yeni bir atak geldi. Suudi kulübünün, 75 milyon euroluk bonservis bedelini de ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Al Hilal'in yıldız oyuncudan 10 Haziran'a kadar kesin bir cevap beklediği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen'in transferinde Suudi kulübü Al Hilal'den yeni bir atak geldi. Victor Osimhen'e teklifini yapan Al Hilal'in, Nijeryalı futbolcudan kritik bir talepte bulunduğu ileri sürüldü.

10 HAZİRAN'A KADAR SÜRE VERDİLER

Suudi kulübü, 15 Haziran'da başlayacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde Osimhen'in transferini en önemli hedefi olarak belirledi. İngiliz basınından Ben Jacobs'un haberine göre; Al Hilal, Nijeryalı santrafora yıllık 30 milyon euro ve bonuslardan oluşan resmi bir teklif yaptı.

Haberde, Al Hilal'in yıldız oyuncudan 10 Haziran'a kadar kesin bir cevap istediği de vurgulandı. Victor Osimhen'i Kulüpler Dünya Kupası'nda oynatmak isteyen Al Hilal için bu tarih kritik bir önem arz ediyor.

Suudi Arabistan'da 1 Haziran Pazar günü açılan transfer dönemi Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle 10 Haziran Salı günü kapanacak. Yani 10 Haziran'dan sonra yapılacak transferler turnuvada forma giyemeyecek. Transfer dönemi, Kulüpler Dünya Kupası'nın bitmesinin ardından 18 Temmuz Cuma günü yeniden açılacak.

Victor Osimhen, Galatasaray, Al Hilal, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • @abdyrahym:
    bıktirdiniz artik gunlerdir ayni haberi vermeden usanmadinizmi bişey bulamiyorsaniz en azindan faydali bilgiler koyun ben futbola hiç bakmiyorum futbola bakacak olan zaten futbol bölümunden bakar ayni şekilde magazinide öyle yapin millet ciddi guncel haberler istiyor 24 5 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    fenerliye bayram da haram oldu 5 3 Yanıtla
  • Ankara null:
    birakin gitsin o para verilmez. son vuruslari iyi dgl avrupa oyuzden almiyor..o paraya 3 tane aliriz 4 1 Yanıtla
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