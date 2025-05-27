Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Suudi Arabistan basınından gece yarısı yeni bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Al-Hilal, Osimhen transferini resmen bitirdi.

TRANSFER RESMEN BİTTİ

Son dönemde Suudi Arabistan'da çıkan Victor Osimhen haberine gece geç saatlerde bir yenisi eklendi. Ülke basınındaki haberlere göre Al-Hilal, Victor Osimhen transferini resmen bitirdi.

YILLIK 45 MİLYON EURO

Geçtiğimiz günlerde de Suudi basınında Al-Hilal'in Osimhen'le 3 yıllık anlaşma sağladığı ve oyuncunun yıllık 45 milyon euro kazanacağı ifade edilmişti.