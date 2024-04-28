Osman Aşkın Bak: 'Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile Türkiye'nin turizm bölgelerini tanıtıyoruz' - Son Dakika
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Spor

Osman Aşkın Bak: 'Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile Türkiye'nin turizm bölgelerini tanıtıyoruz'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun, Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, 'Fransa Bisiklet Turu nasıl Fransa'nın önemli yerlini tanıttıysa biz de bu organizasyonla Türkiye'nin turizm bölgelerini tanıtıyoruz. Turizmde çok büyük artış var. Türkiye bir turizm ülkesi, bu noktada da hedefler büyük' dedi.

28.04.2024 19:03  Güncelleme: 19:05
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- Osman Aşkın Bak: "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile Türkiye'nin turizm bölgelerini tanıtıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak:

"Bisikletin halkımız tarafından benimsenmesi çok önemli"

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun, Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, "Fransa Bisiklet Turu nasıl Fransa'nın önemli yerlini tanıttıysa biz de bu organizasyonla Türkiye'nin turizm bölgelerini tanıtıyoruz. Turizmde çok büyük artış var. Türkiye bir turizm ülkesi, bu noktada da hedefler büyük" dedi.

59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 8. ve son etabı olan İstanbul - İstanbul etabıyla tamamlandı. Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen ödül törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Organizasyonun önemine değinen Bakan Bak, "59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu ekiplerimiz başarıyla tamamladı. Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından bir tanesi. Etap etap, il il, ilçe ilçe gezerek, Türkiye'nin güzel noktalarını tamamlayarak, İstanbul'a geldik. İstanbul'da yağmur bizi yakaladı. Güzel bir yağmurlu İstanbul gününde, kazasız bir organizasyon oldu. Tedbirler alındı, yarış hakemleri güzel bir planlama yaptı. Cumhurbaşkanımız TUR'a önem veriyor. Önemli yatırımlar yaptık. Türkiye'nin dört bir yanında büyük organizasyonlar var. Bizim de 4 takımımız katıldı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bisiklet bir yaşam tarzı, bisikletin gençlerin, halkımız tarafından benimsenmesi çok önemli. Güzel tablolar ortaya çıkıyor, halkımızın ilgisi artıyor. Giderek talep artıyor" diye konuştu.

Spor organizasyonlarına desteğin devam edeceğini belirten Bak, "Türkiye spor ülkesi olma yolunda büyük adımlar katetti. Özellikle adrenalin gerektiren, güç gerektiren önemli sporlar. Fransa Bisiklet Turu nasıl Fransa'nın önemli yerlini tanıttıysa biz de bu organizasyonla Türkiye'nin turizm bölgelerini tanıtıyoruz. Turizmde çok büyük artış var. Türkiye bir turizm ülkesi, bu noktada da hedefler büyük. Turizm gelirlerini arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Spor organizasyonlarına her zaman destek veriyoruz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto olarak desteklemeye devam edeceğiz. Yağmur da yağsa, kar da yağsa biz buradayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osman Aşkın Bak: 'Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile Türkiye'nin turizm bölgelerini tanıtıyoruz' - Son Dakika

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