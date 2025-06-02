Osman Atakan Tekin 80 Yaşında Veda Etti - Son Dakika
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Spor

Osman Atakan Tekin 80 Yaşında Veda Etti

Osman Atakan Tekin 80 Yaşında Veda Etti
02.06.2025 20:37
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Türk atletizmine önemli katkılarda bulunan Osman Atakan Tekin, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Türk atletizmine büyük katkılar sunan Osman Atakan Tekin 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tekin, dünyanın sayılı yarı maratonları arasında görülen İstanbul Yarı Maratonu'nun temellerini atan isimdi.

Türk atletizminin öncü isimlerinden Osman Atakan Tekin, 80 yaşında hayata veda etti. Genç yaşta başladığı sporculuk kariyerini daha sonra antrenörlük, hakemlik, spor yöneticiliği ile sürdüren Tekin, 1986 yılında başlattığı Uluslararası Mavi Haliç Yarı Maratonu projesi ile şimdilerde İBB Spor İstanbul tarafından organize edilen İstanbul Yarı Maratonu'nun temellerini attı.

Olimpiyat meşalesini taşıdı

15 Nisan 1945'te İstanbul'un Beylerbeyi semtinde dünyaya gelen Osman Atakan Tekin, futbol ve atletizm branşlarında spor yaptı. Sonraları spor kariyerine yönetici ünvanıyla devam eden Tekin, 1979 yılında, sonraları Türk atletizminin en büyük markalarından biri olacak İstanbul Maratonu'nun (o dönemki adıyla İstanbul Avrasya Maratonu) kurucu komitesinde çalıştı. 1986'da Uluslararası Mavi Haliç Yarı Maratonu'nun projesini hazırladı ve şimdilerde İstanbul Yarı Maratonu adıyla devam ettirilen organizasyonu başlatan isim oldu.

Türkiye'nin 1987'de Dünya Maraton Birliği'ne (AIMS) kabul edildiği süreçte de aktif rol alan Osman Atakan Tekin, 1964 Tokyo, 1972 Münih ve 2004 Atina Olimpiyat Oyunları öncesinde Olimpiyat meşalesini taşıyan isimlerden biriydi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Yüksek Divan Kurulu üyesi olan Tekin, kulüpte farklı dönemlerde Haysiyet Divanı Üyesi ve Disiplin Kurulu Üyesi olarak da görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osman Atakan Tekin 80 Yaşında Veda Etti - Son Dakika

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