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Osman Çakmak: "Şampiyonluk Türk milletine armağan olsun" - Son Dakika

Osman Çakmak: "Şampiyonluk Türk milletine armağan olsun"

23.09.2021 00:57
Osman Çakmak:

2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı değerlendiren Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, "En az gol yiyen takımız.

2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı değerlendiren Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, "En az gol yiyen takımız. Sadece bir sarı kart gördük. Turnuvanın en değerli oyuncusu bizde, asist kralı, gol kralı bizde. Türk milletine armağan olsun. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağız. Türk milletinin desteğini istiyoruz" dedi.

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı şampiyonluk ile taçlandıran Ampute Futbol Milli Takımı, yurtta coşkuyla karşılanmaya devam ediyor. 2017 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olan Milli Takım, son şampiyon unvanı ile gittiği 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndan da kupa ile döndü. Turnuvayı İHA muhabirine değerlendiren Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, "2017 Avrupa Şampiyonu olduğumuzda, 'dün dünde kalmıştır, bugünü konuşmak gerekiyor' demiştim arkadaşlarıma. O zaman takım kaptanıydım. Hoca oldum ondan sonra da devam ettik. Turnuvayı değerlendirecek olursak; bizim için gerçekten çok zor süreçten geçtik. Pandemiydi, sel felaketiydi, depremlerdi, yangınlardı. Yani hep olumsuzluklar vardı. Bu olumsuzlukları olumlu bir havaya çevirmek lazımdı. Takımın abisi, lideri, koçu, hocası olarak bunu anlatmaya çalıştım. Sahada yeni antrenman teknikleri, yeni antrenman metotları ve çok iyi bir aile ortamı oluşturdum. Gittiğimizde de turnuvanın en renkli, en keyif veren, en dinamik takımını kurduk. Futbolun gereksinimlerini yapan, 3 saniye sonra topu kendisine alıp yorulan takım bizdik ve şampiyon olan takım da biziz" ifadelerini kullandı.

"Türk milletine armağan olsun"

Şampiyonaya çok yoğun tempo ile hazırlandıklarını kaydeden Teknik Direktör Çakmak, "En az gol yiyen takımız. Sadece bir sarı kart gördük. Turnuvanın en değerli oyuncusu bizde, asist kralı, gol kralı bizde. Türk milletine armağan olsun. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağız. Türk milletinin desteğini istiyoruz. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağız. Türk milletinin desteğini istiyoruz. Ama şunu da söylemek istiyorum; bu ev sahipliği için sponsora ihtiyacımız var. Her şeyi devletten beklemeyelim. Biz de devlete gönüllülük esası ile çalışıyoruz. Devlet bizi ödüllendiriyor. Ama federasyonumuz ve kulüplere destek olalım. İş insanlarına söylüyorum. Gelin el birliği ile güzel bir turnuva yapalım. Gelen ülkeleri güzel ağırlayalım. Topu onlara vermeyelim, onları yormayalım şampiyon olan takım biz olalım" şeklinde konuştu.

Ömer Güleryüz: "Hedeflerimizi Dünya Kupası'na doğru çevirdik"

2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonasının en değerli oyuncusu seçilen Ampute Milli Takım futbolcusu Ömer Güleryüz, "Güzel bir turnuva geçirdik takım halinde. Hocalarımı ve arkadaşlarımı kutluyorum gerçekten. İnanarak gittik Polonya'ya. Son Avrupa Şampiyonu bizdik ve şampiyonluğumuzu bırakmadık, son Avrupa Şampiyonu olarak da geri döndük. İspanya maçının bitiş düdüğü ile birlikte hedeflerimizi Dünya Kupası'na doğru çevirdik. Bu güzel karşılama ve kutlamalar bittikten sonra Dünya Kupası için çalışmalara başlayacağız. Tek eksiğimiz olan Dünya Kupası, inşallah ülkemizde düzenlenecek ve inşallah ülkemizden göndermemeyi hedefliyoruz. Gerçekten her futbolcunun her başarılı sporcunun coşkulu bir karşılama hayali vardır. Hocamız güzel bir röportaj vermişti, 'bu ülke Falcao'yu Van Persie'yi karşılıyorsa bize de çok güzel bir karşılama yapar' diye. Gerçekten havaalanına indiğimiz andan itibaren çok güzel karşılamalar oluyor ve bu bizi çok gururlandırıyor" diye konuştu. - ANKARA

Osman Çakmak, Milli Takım, Futbol, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osman Çakmak: 'Şampiyonluk Türk milletine armağan olsun' - Son Dakika Spor


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