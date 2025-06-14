Osman Sungur Yeniden Başkan - Son Dakika
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Osman Sungur Yeniden Başkan

Osman Sungur Yeniden Başkan
14.06.2025 20:27
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Gençlerbirliği'nin genel kurulunda Osman Sungur, 649 oyla başkanlığa yeniden seçildi.

Gençlerbirliği Kulübünün 35. olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Osman Sungur seçildi.

Başkent ekibinin genel kurul toplantısı, Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel kurulda mevcut başkan Osman Sungur ile Nilüfer Bircan yarıştı. Murat Şamil Şen, Arif Ölmez ve Ahmet Turgut ise adaylıktan çekildi.

Şen, Ölmez ve Turgut, adaylığı noktasında birleştikleri Bircan'ın yönetim kurulu aday listesinde yer aldı.

Kullanılan 932 oyun 649'unu alan Sungur, üst üste ikinci kez başkanlık görevine seçildi. Sürpriz bir şekilde son anda aday olan Bircan 274 oyda kalırken, 9 oy geçersiz sayıldı.

Osman Sungur başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Erhan Kızılmeşe, Canpolat Aras, Murat Karahan, Taner Ünlü, Mehmet Selvi, Kenan Memiş, Rıfat Songür, Ateş Şendil, Atilla Yıldırım, İsmail Geliç, Adem Becerikli, Mehmet Kaya, Eyüp Taymur, Serkan Yıldız, Ömer Faruk Fukara, Abdulfettah Doğan, Mücahit Şentürk, Aykut Çakmaklı, Süleyman Yurtseven, Özer Yıldırım, Fuat Yılmaz, Şanser Kadooğlu, Mithat Akar, Yalçın Artukoğlu.

Sungur: "Parayı kulübe borç olarak vermedim"

Osman Sungur, genel kurulda yaptığı konuşmada, gayrimenkul satışıyla ilgili konuya açıklık getirmek istediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"489 milyon lira borçla bu kulübü aldık, bu borç şu an 130-140 milyon liraya indi. 'Gayrimenkul sattınız.' diyorsunuz. Evet, gayrimenkul sattık. Bu gayrimenkule, 1 yıl önce değersizleştiği için 60 milyon lira teklif yapılmıştı. 285 milyon liraya satıldı ama bu paranın hepsi kulübe girmedi. Bu gayrimenkulün üzerinde 110 milyon lira haciz vardı. Öncelikle sorunlar çözüldü, burası satılabilir hale geldi ve gerçek değerini buldu. Buradan kulübümüze kalan para 135 milyon liradır."

Kırmızı-siyahlı kulübün kendi dönemlerinde kar ettiğini söyleyen Sungur, "Bu kulübün artıya geçmesinin sebeplerinden biri, verdiğim hiçbir parayı bu kulübe borç olarak vermedim. Tamamı bağıştır. Ayrıca ana parası 58 milyon lira olan borç dövize çevrilmiş ve 230 milyon liraya gelmiş. Bu teknik bir hatadır. Bu para yeniden liraya çevrildi, kulübe fayda sağlandı." diye konuştu.

Sungur, önceki dönemde Aias Aosman'ın doktor raporuna rağmen transfer edildiğini ve 3 maç sonra sakatlandığını dile getirerek, "350 bin avro Aosman'a borcumuz var. FIFA'dan yasak geldi. 350 bin avroyu pazartesi günü yatıracağız. Aosman havadan mı geldi?" şeklinde konuştu.

"Değişik bir seçim oldu"

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e geri döndüğüne işaret eden Sungur, "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın aynasıdır. İyi bir takım kuracağız. Hedefimiz ilk 5. Bu, bizi Avrupa kupalarına taşır. Çok iyi bir yönetim kurduk. Bu yönetim, Gençlerbirliği'ne büyük sinerji katacaktır. Yaptığımız her şey Gençlerbirliği için." değerlendirmesini yaptı.

Seçim sonuçlarının ardından teşekkür konuşması için tekrar kürsüye gelen Sungur, şunları kaydetti:

"Değişik bir seçim oldu. Üç adayımız vardı, birleştiler, sonra Nilüfer Hanım başkan adayı oldu. Gençlerbirliği'mize hayırlı uğurlu olsun. Bizim yolumuz belli. Çok iyi bir ekibiz. Hocamızla ilgili bugün haberler çıkıyor ama hocamızla sözleşmemiz var. Hocamızın Çorum'a imza atacak bir durumu yok. Bir aile havasındayız. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum."

Divan için sandık kuruldu

Divan başkanlığı seçimi sırasında yaşanan tartışmalar sonrası taraflar anlaşarak sandık kurulmasına karar verdi.

Delegeler, kartlarını sandıklara atarak divan başkanlığı için oy verdi. Suphi Acar Yalçınkaya 521 oyla divan başkanı seçilirken, Halil Erkman 350 oy aldı.

Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporları da oy çokluğuyla ibra edildi.

Tartışmalar yaşandı

Genel kurul toplantısında divan başkanlığı seçiminin yanı sıra gündem maddeleri görüşülürken de gerginlikler yaşadı.

İsim sponsorluğunun alınmaması için "Gençlerbirliği adının değiştirilmemesine ilişkin önerge" gündeme eklendi. Genel kurulda görüşülen ve oylamaya sunulan söz konusu ek madde kabul edildi.

1 Ocak 2025'ten sonra üyeliğe kabul edilen delegelerin bu genel kurulda oy kullanmaması için verilen önergeyi divan reddetti.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Yerel Haberler, Politika, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osman Sungur Yeniden Başkan - Son Dakika

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