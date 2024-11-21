Osman Tuğra Kula Gümüş Madalya Kazandı

Spor

Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Osman Tuğra Kula, Uluslararası Dardanelles Cup Karate Şampiyonası'nda kumite kategorisi 47 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Çanakkale'de 15-17 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen ve 15 ülkeden bin 100 sporcunun katıldığı şampiyonaya kumite kategorisinde 47 kiloda katılan Kula, başarılı performansını gümüş madalya ile taçlandırdı.

Şampiyonaya çok iyi hazırlandığını söyleyen Tuğra Kula, Türkiye'yi ve İhlas Koleji'ni en iyi şekilde temsil ettiği için mutlu olduğunu ifade etti. Hedefinin daha çok çalışarak milli forma ile daha büyük başarılar elde etmek olduğunu vurgulayan başarılı sporcu, kendisi üzerinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakkı Okur, Osman Tuğra Kula'yı almış olduğu başarılı sonuçtan dolayı tebrik etti. Kula'yı yakından takip ettiklerini belirten Okur, "Öğrencimizin başarılarına bir yenisini daha eklediği için İhlas Koleji ailesi olarak çok mutluyuz. Kendisinin ilerleyen yıllarda çok daha başarılı sonuçlara imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi. - İSTANBUL