Osmanelispor, PGL\'de Hendekspor ile 1-1 berabere kalarak lige 1 puanla başladı

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, lige 1 puan ile başladı.

Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynanan PGL 6 Grup 1'inci hafta müsabakasında Osmanelispor, ligin iddialı takımı Hendekspor'u konuk etti. Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı Balaban Meydan taraftar grubu hınca hıç doldururken, ev sahibi takım maça hızlı başladı. Osmanelispor ilk dakikarda bulduğu pozisyonları gole çevirmezken, maçın 39'uncu dakikasında gelişen bir Hendekspor atağından Yunus Emre Alagöz kalecinin de hatasıyla topu filelere gönderdi. Konuk ekip bu golle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına taraftarının desteliği ile iyi başlayan Osmanelispor maçın 48'inci dakikasında Nurullah Yaş'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca müsabaka 1-1'lik skorla sonuçlandı.

Öte yandan Osmanelispor ligi ikinci haftasında Alikahya Belediyespor'a konuk olacak.