Osmanelispor, sportif danışmanlık görevi için Çetin Çal ile anlaştı - Son Dakika
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Osmanelispor, sportif danışmanlık görevi için Çetin Çal ile anlaştı

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Osmanelispor, sportif danışmanlık görevi için Çetin Çal ile anlaştı
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Bilecik'i bu yıl PGL'de temsil edecek Osmanelispor, sportif danışmanlık görevi için Sakaryagücü Koordinatörü Çetin Çal ile anlaştı. PGL 2026-2027 sezonu 17-18 Ekim 2026'da başlarken, Başkan Akın Okumuş anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını diledi.

Bilecik'in bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Osmanelispor, sportif danışmanlık görevi için Çetin Çal ile anlaştı.

PGL 2026-2027 sezonu 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde başlarken, Osmanelispor sezon öncesinde hazırlarını sürdürüyor. Kırmızı-Yeşilli ekip Sakaryagücü Koordinatörü Çetin Çal ile sportif danışmanlık görevi için anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma sonrası bir açıklama yapan Osmanelispor Başkanı Akın Okumuş, "Bilgi, birikim ve tecrübesiyle kulübümüzün sportif yapılanmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Çetin Çal'a Osmanelispor ailesine hoş geldiniz diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Kulübümüze göstermiş olduğu ilgi ve desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyor, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
BilecikSporSon Dakika

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