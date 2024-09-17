Osmangazi Belediyesi Koşu Takımı'ndan Büyük Başarı - Son Dakika
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Spor

Osmangazi Belediyesi Koşu Takımı'ndan Büyük Başarı

Osmangazi Belediyesi Koşu Takımı\'ndan Büyük Başarı

Osmangazi Belediyesi Koşu Takımı, Uluslararası Edirne Yarı Maratonu'nda birincilik kupası kazanarak Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret etti. Sporcular, 21 kilometrelik parkuru birincilikle tamamladı.

17.09.2024 13:02  Güncelleme: 13:04
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Osmangazi Belediyesi Koşu Takımı, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Edirne Yarı Maratonu'nda kazanılan birincilik kupası ile Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret etti.

Uluslararası Edirne Yarı Maratonu'na bu yıl 20 ülkeden 11 takım ve 2 bin 200 sporcu katıldı. 21 kilometrelik parkurda koşulan yarı maraton, nefes kesen anlara sahne oldu. 5 kişiden oluşan Osmangazi Belediyesi Koşu Takımı, 21 kilometrelik parkuru birinci olarak tamamladı. Osmangazili atletler, Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ile birlikte Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı makamında ziyaret etti. Edirne'den şampiyonlukla dönen sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Aydın, kazanılan birincilik kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şampiyon atletler ile gurur duyduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Sporcularımız Edirne'de düzenlenen Uluslararası Yarı Maratonu'nda koşarak Osmangazi Belediyesi'ni ve Osmangazi Belediyespor Kulübü'nü en güzel şekilde temsil ettiler. 20 ülkeden 2 bin 200 sporcunun katıldığı yarışlarda şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attılar. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyduk. Şampiyon takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Şampiyonluk kupasıyla birlikte Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret etmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Osmangazi Belediyesi Koşu Takımı Kaptanı Yasin Avcı, bundan sonra katılacakları yarışlarda da birincilikler kazanarak Osmangazi Belediyesi'nin adını her yerde duyuracaklarını söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osmangazi Belediyesi Koşu Takımı'ndan Büyük Başarı - Son Dakika

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