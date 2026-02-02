Osmangazi Belediyesi 100 çocuğu Bursaspor ile buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Osmangazi Belediyesi 100 çocuğu Bursaspor ile buluşturdu

Osmangazi Belediyesi 100 çocuğu Bursaspor ile buluşturdu
02.02.2026 09:38  Güncelleme: 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, 100 çocuğu Bursaspor-Adanaspor maçına götürerek onlara spor sevgisini aşılamayı hedefliyor. Çocuklar, stat atmosferini yaşarken Bursaspor'un 6-0'lık galibiyetini coşkuyla kutladı.

Çocuklara Bursa spor sevgisini aşılamak ve sporu hayatlarının doğal bir parçası haline getirmeyi amaçlayan Osmangazi Belediyesi, farklı mahallelerden 100 çocuğu Bursaspor- Adanaspor maçına götürerek, unutamayacakları anlara imza attı.

Osmangazi Belediyesi, sosyal ve sportif etkinliklerle çocukların fiziksel, sosyal, kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı sürdürürken, çocukları sporla buluşturmaya ve Bursaspor sevdası etrafında bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Osmangazi Belediyesi, Armutköy, Akpınar ve Yeniceabat mahallelerinden 100 çocuğu Bursaspor-Adanaspor karşılaşmasını izlemek üzere stada götürdü. İlk kez stat atmosferini yakından yaşama fırsatı bulan çocuklar, yeşil-beyaz renklere gönül vererek Bursaspor coşkusunu tribünlerde doyasıya yaşadı. 6-0'lık Bursaspor galibiyetiyle sona eren karşılaşmada tezahüratlarıyla da yeşil-beyazlı takıma destek veren çocuklar, 3 puanı kutlarken sporun birleştirici gücünü yakından hissetti.

Unutulmaz bir gün yaşayan çocuklar, Bursaspor sevgisini küçük yaşlarda kazandırarak geleceğin bilinçli spor seyircilerini yetiştirmeyi hedefleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Adanaspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmangazi Belediyesi 100 çocuğu Bursaspor ile buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı Vatandaşlar film gibi izledi Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı! Vatandaşlar film gibi izledi
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Sınır ticaretinde yeni dönem Bulgar levası ile alışveriş sona erdi Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

09:27
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir
09:15
Tek bir şartı var Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
07:14
AK Partili Tayyar’dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
07:00
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı Film gösterimine davet etmiş
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş
06:48
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste Türkiye’ye açık açık meydan okudular
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular
05:16
Epstein depremi “Özür diliyorum“ diyerek istifa etti
Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 09:52:29. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi 100 çocuğu Bursaspor ile buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.